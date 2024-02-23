Alman ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde küçüldü

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis), açıkladığı nihai verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2023 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 geriledi.

Destatis, 30 Ocak'ta ekonominin dördüncü çeyrekte yüzde 0,3 küçüleceğini öngörmüştü. Ülkede GSYH, 2022'nin aynı çeyreğine göre ise yüzde 0,2 daraldı.

Alman ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 büyürken, ikinci ve üçüncü çeyrekte büyüme gösterememişti.

Böylece Almanya ekonomisi geçen yıl yatırımlar ve inşaat sektöründeki yavaşlama hız kesmesine karşın yüzde 0,3 küçüldü.

Ekonominin son çeyrekte daralmasının ana sebebi, alışılmışın dışında yüksek enflasyonun özel tüketimi yavaşlatması oldu.

Yüksek enflasyon nedeniyle özel tüketim harcamalarının bir önceki çeyreğe göre sadece yüzde 0,2 artması dikkati çekti.

Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin açıklamasında, "Alman ekonomisi 2023 yılını negatif bölgede tamamladı. Son çeyrekte, azalan yatırım ekonomiyi yavaşlatırken, tüketim biraz arttı." ifadesini kullandı.

Çeyreklik bazda ele alındığında, GSYH'ye özellikle hizmet sektörü ve kamu harcamalarından olumlu katkılar geldi. İmalatta yüzde 0,2 ve inşaat yatırımlarında yüzde 2,6 düşüş gözlemlendi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyona karşı artan faiz oranlarıyla mücadele ediyor. Bu durum da inşaat ve diğer sektörlerdeki yatırımları daha pahalı hale getirerek ekonomiyi yavaşlatıyor.

BÜTÇE AÇIĞI GSYH'NİN YÜZDE 2,1'İ

Öte yandan, Almanya'da federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve sosyal güvenlik fonunu kapsayan kamu bütçesi açığı geçen yıl 87,4 milyar avro oldu. Destatis, ocakta öncü verilerle bütçe açığını 82,7 milyar avro olarak açıklamıştı.

Böylece bütçe açığı GSYH'nin yüzde 2,1'ine denk geldi. 2023'teki bütçe açığı 2022 yılına göre 9,5 milyar avro daha düşüktü.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünün, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ının altında olması şartı aranıyor.

Kamu gelirleri, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 1 trilyon 901,8 milyar avro, giderleri yüzde 3,7 artışla 1 trilyon 989 milyar 200 milyon avro olarak kaydedildi.