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Alman ekonomisi ikinci çeyrekte daraldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde dönemsel bazda yüzde 0,1 daraldı.

Oluşturma Tarihi 30 Temmuz 2024 11:56

Son Güncelleme Tarihi 30 Temmuz 2024 11:57

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ikinci çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçüldü.

Piyasa beklentisi, dünyanın dördüncü büyük ekonomisinin çeyreklik bazda yüzde 0,1 büyüyeceği yönündeydi.

Alman ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda da aynı şekilde yüzde 0,1 daraldı.

Ülkede ekonomi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydetmişti.

FRANSA VE İSPANYA EKONOMİSİNDE BÜYÜME

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi Fransa'da ekonomik büyüme yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 ile beklentileri aştı. Beklenti, Fransız ekonomisinin bu dönemde yüzde 0,2 büyüyeceği yönündeydi.

İspanya ekonomisi de bu dönemde yüzde 0,8 büyüme gösterdi.

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