CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Alman ekonomisi teknik resesyona girmekten kurtuldu

Alman ekonomisi teknik resesyona girmekten kurtuldu

Alman ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde durgunluk yaşayarak resesyona girmekten kurtuldu.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2025 14:20

Son Güncelleme Tarihi 30 Ekim 2025 14:21

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde sıfır büyüme kaydetti. Piyasa beklentisi de ekonominin durgunluk yaşaması yönündeydi.

Böylece üçüncü çeyrekteki durgunluğun ardından Alman ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak tanımlanan teknik resesyona girmemiş oldu.

Ekonomi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümenin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,2 küçülmüştü.

Çeyreklik bazda büyümeye olumlu katkı, makine ve tesis gibi ekipman yatırımlarından geldi. İhracat ise gerileyerek büyümeyi yavaşlattı.

Öte yandan, üretimdeki önemli düşüş ve sanayi siparişlerindeki düşüş eğiliminin devam etmesi, son dönemde ekonominin üçüncü çeyrekteki büyüme beklentilerini gölgelemişti

ÜLKE EKONOMİSİ BÜYÜMEKTE ZORLANIYOR

Üçüncü çeyrekte yıllık GSYH artışı yüzde 0,3 oldu. Alman ekonomisi bölgedeki diğer ülkelere kıyasla imalat sektöründeki zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve ABD'nin yüksek gümrük vergileri ekonomiyi olumsuz etkiliyor.

Çin'in daha önce Almanya'dan satın aldığı birçok ürünü kendisi üretmesi ve otomotiv endüstrisinde üretimdeki durmalara yol açan çip kıtlığı da ekonomiyi baskılayan nedenler arasında.

Öte yandan Alman hükümet, altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ülkeyi ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansıması beklenenden uzun sürebilecek.

Hükümet, 2025 yılı için daha önce yüzde sıfır olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 8 Ekim'de revize ederek yüzde 0,2'ye yükseltti. Hükümet, kamu harcamalarının desteğiyle ekonominin gelecek yıl yüzde 1,3, 2027'de yüzde 1,4 büyüme ile toparlanacağını öngörüyor.

İlginizi Çekebilir
Altın ve gümüş rekorla ayrıştı! Emtia fiyatları son 6 yılın en düşük seviyesini gördü Altın ve gümüş rekorla ayrıştı! Emtia fiyatları son 6 yılın en düşük seviyesini gördü 29 Ekim 2025 12:28
Yeni iPhone itici güç oldu! Apple’ın piyasa değeri 4 trilyon dolar ile tarihi rekor kırdı Yeni iPhone itici güç oldu! Apple'ın piyasa değeri 4 trilyon dolar ile tarihi rekor kırdı 29 Ekim 2025 11:41
Çip krizi nedeniyle Brezilya’daki otomobil üreticileri kapanma ile karşı karşıya Çip krizi nedeniyle Brezilya’daki otomobil üreticileri kapanma ile karşı karşıya 29 Ekim 2025 09:46
Brent petrolün varili 63,79 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 63,79 dolardan işlem görüyor 29 Ekim 2025 09:16
AB’de yeni araç kayıtları arttı AB'de yeni araç kayıtları arttı 29 Ekim 2025 08:43
ABD’de konut fiyat artış hızı geriledi ABD'de konut fiyat artış hızı geriledi 28 Ekim 2025 16:49
Kremlin: Rus enerji kaynakları uluslararası pazarlarda rekabetçi Kremlin: Rus enerji kaynakları uluslararası pazarlarda rekabetçi 28 Ekim 2025 13:20
Hazine’den 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı Hazine'den 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı 28 Ekim 2025 11:29
ECB faiz indirimlerine devam edecek mi? ECB faiz indirimlerine devam edecek mi? 28 Ekim 2025 11:18
Almanya çıkmaz sokakta! Ekim ihracat beklentileri düşüşte Almanya çıkmaz sokakta! Ekim ihracat beklentileri düşüşte 28 Ekim 2025 11:03
AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki gerileme devam ediyor AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki gerileme devam ediyor 28 Ekim 2025 10:03
Brent petrolün varili 64,82 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 64,82 dolardan işlem görüyor 28 Ekim 2025 09:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler