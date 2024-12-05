Alman ekonomisinin yüzde 0,1 büyümesi bekleniyor

Alman Ekonomi Enstitüsü IW'nin, Alman ekonomisi art arda iki yıl daralmanın ardından önümüzdeki yıl sadece %0,1 büyüyecek. İşverenlere yakın bir ekonomi enstitüsü olan IW'ye göre, hizmet sektöründeki istikrar, sanayi ve inşaat sektörlerinde devam eden düşüşleri telafi etmek için yeterli.

IW'nin bu tahminleri sadece Reuters tarafından görüldü. IW baş ekonomisti Michael Groemling, "Bu artık sadece konjonktürel bir gerileme değil, ciddi bir yapısal kriz" dedi.