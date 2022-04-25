Reuters'in Alman hükümeti tarafından hazırlanan bir belgeye dayandırdığı haberine göre, Alman hükümeti Ukrayna savaşının yol açtığı sıkıntılara işaret ederek 2022 yılı için enflasyon tahminini yukarı yönlü revize edecek.

Belgeye göre, Ocak ayında yaptığı açıklamada 2022 yılı enflasyonunu yüzde 3,3 olarak tahmin eden Alman hükümeti, Ukrayna savaşanını emtia fiyatlarında, ham madde fiyatlarında yarattığı yükselişe ve tedarik zincirlerindeki sıkıntılara bağlı olarak 2022 yılı için enflasyon tahminini yüzde 6,1'e çıkardı.

Hükümet, 2023 yılında ise enflasyonun yüzde 2,8'e gerileyeceğini tahmin etti. Alman hükümetinin 2022 yılı büyüme beklentisini de yüzde 3,6'dan yüzde 2,2'ye indirmesi bekleniyor. 2023 için büyüme beklentisinin yüzde 2,5 olarak açıklanacağı tahmin ediliyor.