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Alman hükümeti, 2024 büyüme tahminini 0,1 puan artırdı

Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip ülkede ihracatın bu yıl yüzde 0,6 düşmesi, gelecek yıl da yüzde 3,1 artması bekleniyor. Daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisi, “hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" yüzde 0,3’e revize edildi.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2024 18:40

Son Güncelleme Tarihi 24 Nisan 2024 18:40

Alman hükümeti, 2024 yılı için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ekonomik büyümeye ilişkin ilkbahar dönemi tahminlerini açıkladı.

Buna göre, bu yıl için şubatta hükümetin yüzde 0,2 olarak açıkladığı resmi büyüme beklentisi yüzde 0,3'e yükseltildi. Alman hükümeti, 2025'te ekonominin yüzde 1 büyümesini bekliyor.

Hükümet, bu yıl için Kasım 2023'te yüzde 1,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini zayıf küresel talep, jeopolitik belirsizlik ve alışılmışın dışında yüksek seyreden enflasyonun etkisiyle şubatta yüzde 0,2'ye düşürmüştü.

Enflasyon tahminleri de 0,4 puan aşağı çekilirken, geçen yıl yüzde 5,9 olan enflasyonun bu yıl yüzde 2,4'e ve 2025'te ise yüzde 1,8'e düşeceği öngörüldü.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da işsizlik oranının 2024 ve 2025'te sırasıyla yüzde 5,8 ve yüzde 5,6 olacağı tahmin ediliyor.

İhracatın ise bu yıl yüzde 0,6 düşmesi, gelecek yıl da yüzde 3,1 artması bekleniyor.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan hükümet bu yıl sabit yatırımlarda yüzde 1,8 bir düşüş bekliyor, 2025'te ise bu yatırımlarda yüzde 0,7'lik bir artış olacağını tahmin ediyor.

Bakan Habeck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekonomide hafif konjonktürel iyileşme ve ekonominin zayıf durumdan yavaş yavaş çıkmaya başladığına dair işaretler gördüklerini belirterek, "İçinde bulunduğumuz 2024 yılına ilişkin ekonomik beklentilerimizi hafifçe yukarı yönlü revize ederek yüzde 0,3'e yükseltiyoruz." ifadesini kullandı.

Enflasyonu da aşağı çekmeye başlayan enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle sanayide üretimin "arttığını" savunan Habeck, "Enflasyon enerji fiyatlarıyla birlikte düşmeye devam ediyor. Bu da insanların alım gücünü güçlendirmekte ve özel tüketimin canlanmasını desteklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Habeck, Alman ekonomisinde gelecekte daha yüksek büyüme oranları için "yapısal değişikliklerin" gerekli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu umut işaretlerine rağmen, ekonominin yapısal sorunları konusunda hala endişeliyim. Verimlilik ve potansiyel büyüme tahminleri çok düşük. Orta ve uzun vadede yeniden daha yüksek bir büyüme elde etmek istiyorsak, yapısal değişikliklere ihtiyacımız var. Bunun için yeni ekonomik dinamizmi mümkün kılmalı, inovasyonu güçlendirmeli, gereksiz bürokrasiyi azaltmalı ve iş gücü açığını kararlı bir şekilde ele almalıyız. Buna, daha fazla insanın gönüllü olarak daha fazla ve daha uzun süre çalışmasını sağlayacak çalışma teşvikleri de dâhildir. Bürokratik engelleri ortadan kaldırmaya yönelik çabalarımızı sürdürmeliyiz."

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Alman ekonomisi, yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve rekor düzeydeki faiz oranlarının etkisiyle geçen yıl Avro bölgesindeki büyük ekonomiler arasında en zayıf ekonomi olarak dikkati çekmişti.

Alman ekonomisi, geçen yıl alışılmışın dışında yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Alman ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde teknik resesyona girmesi bekleniyor.

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