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Alman iş dünyasının ekonomiye güveni azaldı

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni, koalisyon hükümetinin dağılmasının ve Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ardından kasımda geriledi.

Oluşturma Tarihi 25 Kasım 2024 16:11

Son Güncelleme Tarihi 25 Kasım 2024 16:18

Merkezi Almanya Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Ifo İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da geçen ay 86,5 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle kasımda 85,7 puana indi. Böylece endeks, son 6 ayda, ekimdeki tek artış hariç, 5 kez düşmüş oldu.

Piyasa beklentisi ise endeksin 86 puana inmesi yönündeydi.

Kasımda Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 87,3'ten 87,2 puana inerken, Mevcut Durum Endeksi de 85,7'den 84,3 puana geriledi.

Ifo anketinde, imalat sektörlerinde geleceğine yönelik beklentilerde kötüleşme görüldüğü belirtildi. Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin iş durumları ve önümüzdeki aylara ilişkin beklentileri konusunda son zamanlara oranla daha şüpheci olduklarını belirterek, "Alman ekonomisi bocalamaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

ALMAN EKONOMİSİ

Öte yandan Alman ekonomisi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor. Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülen ülke ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu.

Hükümet, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 küçülme bekliyor. Almanya, bu yıl da küçülürse 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.

Ülkede Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümeti, iklim hedefleri, eyalet seçimlerindeki yenilgiler ve ekonomideki sıkıntılar nedeniyle yaşanan son tartışmaların ardından 6 Kasım'da dağılmıştı. Neredeyse 20 yıl sonra ilk kez erken seçime gidecek olan Almanya'da seçim tarihi ise 23 Şubat olarak planlanıyor.

Bu arada ocak ayında yeniden ABD Başkanı olarak yemin edecek olan Trump, seçimi kazanırsa dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek için gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklamıştı. Analistler, Trump'un AB ithalatına gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacı bir politika uygulamasının ihracata dayalı Alman ekonomisi için iyiye işaret olmadığını kaydediyor. ABD, Alman mallarının en büyük alıcısı konumunda bulunurken, ülke ihracatın yaklaşık yüzde 10'unu ABD'ye yapıyor.

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