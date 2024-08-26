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Alman iş dünyasının ekonomiye güveni azalıyor

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni ağustosta 86,6 puana gerilerken, Alman ekonomisindeki krizin derinleştiği belirtildi.

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2024 17:02

Son Güncelleme Tarihi 26 Ağustos 2024 17:03

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), firmaların katılımıyla yaptığı ağustos ayı Almanya İş Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'da temmuzda 87 değerini alan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin gelecek beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle ağustosta 86,6 puana indi.

Ifo Beklentiler Endeksi 87 puandan 86,8 puana düşerken, Mevcut Durum Endeksi de 87,1 puandan 86,5 puana geriledi.

Ifo anketinde, şirketlerin beklentilerinin kötüleştiği ve daha karamsar hale geldiği belirtilirken, "Alman ekonomisi giderek daha fazla krize giriyor." ifadesine yer verildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin değerlendirmesinde, beklentilerin şubat ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediğine işaret ederek, "Özellikle yatırım malları üreticileri zor durumda. Hizmet sektöründe iş ortamı kötüleşti. Bu özellikle şüpheci beklentilerden kaynaklanıyordu. Ayrıca, mevcut iş durumu da biraz kötüleşti." dedi.

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