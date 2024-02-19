CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Alman şirketleri yatırım için ABD'ye yöneliyor

Alman şirketleri yatırım için ABD'ye yöneliyor

ABD, güçlü ekonomisi ve kazançlı vergi teşvikleriyle Alman şirketlerinin ilgisini çekerek rekor miktarda sermaye yatırımına çekiyor.

Oluşturma Tarihi 19 Şubat 2024 09:21

Son Güncelleme Tarihi 19 Şubat 2024 09:21

ABD, güçlü ekonomisi ve kazançlı vergi teşvikleriyle Alman şirketlerinin ilgisini çekerek rekor miktarda sermaye yatırımı çekerken, kendi iç pazarlarındaki ve en büyük ticaret ortakları olan Çin'deki koşullar kötüleşiyor.

Financial Times'ın bir yan kuruluşu olan fDi Markets tarafından derlenen verilere göre, Alman şirketleri geçen yıl ABD'deki projelerde bir önceki yıl 8,2 milyar dolar olan sermaye taahhütlerini 15,7 milyar dolara çıkararak Çin'de taahhüt edilen 5,9 milyar doları gölgede bıraktı.

ABD'ye giden miktar, 2023 yılında yurtdışındaki sıfırdan veya genişleme projelerine verilen toplam taahhütlerin yaklaşık yüzde 15'ini oluştururken, bu oran bir önceki yıl yüzde 6'ydı.

Yatırım patlaması, Biden yönetiminin ABD imalatını yeniden inşa etmek ve enerji dönüşümünü hızlandırmak amacıyla 400 milyar dolardan fazla vergi kredisi, kredi ve sübvansiyon sunan Enflasyon Azaltma Yasası ve Çipler ve Bilim Yasası'nı kabul etmesinden bu yana geçen ilk yılı kapsıyor.

Alman şirketleri 2023 yılında ABD'de 73'ü imalat sektöründe olmak üzere 185 sermaye projesi açıkladı. En büyük proje Volkswagen'in Scout Motors elektrikli araç iştirakinin Columbia, Güney Carolina'da yapacağı 2 milyar dolarlık yatırım oldu. Birleşme ve satın almalar ve diğer öz sermaye yatırımları gibi bazı yabancı yatırım türleri fDi Markets tarafından takip edilmemektedir.

Almanya'nın en büyük şirketlerinden BASF ve Siemens Energy'nin üst düzey yöneticileri, ABD hükümetinin pragmatik sanayi politikaları, güçlü bir uzun vadeli pazar görünümü ve tedarik zincirlerine artan odaklanmanın bir araya gelmesinin ABD yatırımlarını yönlendirdiğini söyledi.

Bu ay Charlotte, Kuzey Carolina'da 150 milyon dolarlık bir güç transformatörü tesisi kurmayı planladığını açıklayan Siemens Enerji'nin yönetim kurulu üyesi Tim Holt, "ABD'deki enerji altyapısının yeni yapılanmasıyla birlikte bu büyük yatırım potansiyelini görüyoruz" dedi.

İlginizi Çekebilir
Altının gramı 1988 liradan işlem görüyor Altının gramı 1988 liradan işlem görüyor 16 Şubat 2024 11:13
Kızıldeniz gerginliği Brent petrolü karışık seyrettiriyor Kızıldeniz gerginliği Brent petrolü karışık seyrettiriyor 16 Şubat 2024 10:10
2023’te yaklaşık 660 milyon lira bozuk para cebe girdi 2023'te yaklaşık 660 milyon lira bozuk para cebe girdi 16 Şubat 2024 09:55
Fed üyesi Bostic: Henüz faiz indirimi çağrısı yapmaya hazır değilim Fed üyesi Bostic: Henüz faiz indirimi çağrısı yapmaya hazır değilim 16 Şubat 2024 09:29
ABD’ye net sermaye girişi devam ediyor ABD'ye net sermaye girişi devam ediyor 16 Şubat 2024 09:27
Coinbase çeyrek dönemde kar etti Coinbase çeyrek dönemde kar etti 16 Şubat 2024 09:24
BOJ: Parasal genişleme önlemleri gözden geçirilecek BOJ: Parasal genişleme önlemleri gözden geçirilecek 16 Şubat 2024 09:22
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü 16 Şubat 2024 13:17
Navlun fiyatları düşmeye devam ediyor Navlun fiyatları düşmeye devam ediyor 16 Şubat 2024 09:19
ABD’nin en büyük 7 şirketi için uyarı ABD’nin en büyük 7 şirketi için uyarı 16 Şubat 2024 09:19
Nikkei 225 Endeksi rekora doğru ilerliyor Nikkei 225 Endeksi rekora doğru ilerliyor 16 Şubat 2024 09:17
Powell Senato Bankacılık Komitesi’nde konuşacak Powell Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşacak 16 Şubat 2024 08:56
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,40
%0,4396
ALTIN
1.003,01
%0,3014
EURO
1.001,13
%0,1132
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.032,67
%3,2669
ALTIN
1.062,58
%6,258
EURO
1.069,45
%6,9454
DOLAR
1.022,60
%2,2595
BORSA
1.093,91
%9,3912
ALTIN
1.089,36
%8,9362
EURO
1.079,90
%7,9902
DOLAR
1.152,78
%15,2783
BORSA
1.848,13
%84,8131
ALTIN
1.683,36
%68,3359
EURO
1.654,64
%65,4638
DOLAR
1.840,20
%84,0198
BORSA
BİST En Aktif Hisseler