Alman şirketleri yatırım için ABD'ye yöneliyor

ABD, güçlü ekonomisi ve kazançlı vergi teşvikleriyle Alman şirketlerinin ilgisini çekerek rekor miktarda sermaye yatırımı çekerken, kendi iç pazarlarındaki ve en büyük ticaret ortakları olan Çin'deki koşullar kötüleşiyor.

Financial Times'ın bir yan kuruluşu olan fDi Markets tarafından derlenen verilere göre, Alman şirketleri geçen yıl ABD'deki projelerde bir önceki yıl 8,2 milyar dolar olan sermaye taahhütlerini 15,7 milyar dolara çıkararak Çin'de taahhüt edilen 5,9 milyar doları gölgede bıraktı.

ABD'ye giden miktar, 2023 yılında yurtdışındaki sıfırdan veya genişleme projelerine verilen toplam taahhütlerin yaklaşık yüzde 15'ini oluştururken, bu oran bir önceki yıl yüzde 6'ydı.

Yatırım patlaması, Biden yönetiminin ABD imalatını yeniden inşa etmek ve enerji dönüşümünü hızlandırmak amacıyla 400 milyar dolardan fazla vergi kredisi, kredi ve sübvansiyon sunan Enflasyon Azaltma Yasası ve Çipler ve Bilim Yasası'nı kabul etmesinden bu yana geçen ilk yılı kapsıyor.

Alman şirketleri 2023 yılında ABD'de 73'ü imalat sektöründe olmak üzere 185 sermaye projesi açıkladı. En büyük proje Volkswagen'in Scout Motors elektrikli araç iştirakinin Columbia, Güney Carolina'da yapacağı 2 milyar dolarlık yatırım oldu. Birleşme ve satın almalar ve diğer öz sermaye yatırımları gibi bazı yabancı yatırım türleri fDi Markets tarafından takip edilmemektedir.

Almanya'nın en büyük şirketlerinden BASF ve Siemens Energy'nin üst düzey yöneticileri, ABD hükümetinin pragmatik sanayi politikaları, güçlü bir uzun vadeli pazar görünümü ve tedarik zincirlerine artan odaklanmanın bir araya gelmesinin ABD yatırımlarını yönlendirdiğini söyledi.

Bu ay Charlotte, Kuzey Carolina'da 150 milyon dolarlık bir güç transformatörü tesisi kurmayı planladığını açıklayan Siemens Enerji'nin yönetim kurulu üyesi Tim Holt, "ABD'deki enerji altyapısının yeni yapılanmasıyla birlikte bu büyük yatırım potansiyelini görüyoruz" dedi.