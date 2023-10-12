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Alman turizm sektörü yaz aylarındaki satışlarda Kovid-19 krizi öncesindeki seviyeyi aştı

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRW), Alman turizm sektörünün yaz aylarındaki toplam satışlarının Kovid-19 krizi öncesi seviyeye göre yüzde 7 arttığını bildirdi. 2023 yaz dönemindeki satışlara göre Almanlar için en iyi tatil destinasyonları sırasıyla İspanya, Türkiye, Yunanistan, Mısır ve İtalya oldu.

Oluşturma Tarihi 12 Ekim 2023 14:46

Son Güncelleme Tarihi 12 Ekim 2023 14:46

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRW), 1 Mayıs'ta başlayıp 31 Ekim'de sona erecek 2022/23 turizm yılına ilişkin yaz sezonu satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, sektörün toplam satışlarında ağustos ayı itibarıyla 2018/2019'a kıyasla yüzde 7 artış görüldü.

Bunun yanında yılın tamamında seyahat edenlerin sayısı Kovid-19 dönemindeki seviyenin altında kaldı. Söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 16 seviyesinde daha az tatilci bir tur paketi için rezervasyon yaptırdı.

2023 yazında satışlara göre Almanlar için en iyi tatil destinasyonları ise sırasıyla İspanya, Türkiye, Yunanistan, Mısır ve İtalya oldu.

DRW raporunda, seyahat veri analizlerinin, talebin Doğu Akdeniz'deki tatil destinasyonlarına daha fazla kaydığını gösterdiği belirtilerek, "Kovid-19 öncesi yaza göre en büyük artışı yüzde 36 ile bu bölge gösteriyor. Bu gelişme, özellikle bu yaz Türkiye'nin yanı sıra Mısır ve Tunus gibi özellikle iyi fiyat-performans oranı ve kapsamlı, her şey dahil teklifli destinasyonlara rezervasyon yapan ailelerden gelen güçlü talepten kaynaklanıyor." değerlendirmesi yapıldı.

DRW Başkanı Norbert Fiebig de açıklamada yer alan değerlendirmesinde, yaz aylarında tatilcilerin Akdeniz çevresindeki denenmiş ve test edilmiş tatil yerlerini tercih ettiğine işaret edilerek, "İspanya, Türkiye ve Yunanistan hava yolu paket tatilleri için en popüler ülkeler. Satışlarda en yüksek yüzdelik artışlar, 2019'a kıyasla yüzde 60'lık artışla Türkiye ve yüzde 55 Tunus'ta kaydedildi." ifadesini kullandı.

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