Almanya Başbakanı Scholz: Enerji fiyatlarının tavan yapmaması için adımlar atacağız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brandenburg eyaletinin Meseberg kentinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Maliye Bakanı Christian Lindner ile basın toplantısı düzenledi.

"AB, ENERJİ GÜVENLİĞİ VE FİYATLARI KONUSUNDA HIZLI HAREKET ETMELİ"

Scholz, Bakanlar kuruluna misafir olarak katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Avrupa'da enerji ağlarının sıkılaştırılmasını görüştüklerini belirterek, enerji güvenliği ve fiyatları konusunda AB'nin hızlı hareket etmesini beklediğini söyledi.

Ülkesinin "Rusya'nın fosil yakıt ihracatını diğer ülkeleri etkilemek için bir araç olarak kullanma tehdidini erken fark ettiğini" ve enerji güvenliğini sağlamak için adımlar attığını savunan Scholz, enerji fiyatlarının tavan yapmasını önlemek için de adım atacaklarını vurguladı.

Scholz, "Aldığımız tüm kararlar, tam olarak bu amaca, yani bir ülke olarak kışı atlatmamıza yöneliktir." ifadesini kullandı.

HANE HALKI VE ŞİRKETLER İÇİN BİR YARDIM PAKETİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR YOLDA

Rusya-Ukrayna Savaşı ile artan gaz ve elektrik fiyatlarına karşı hane halkı ve şirketler için bir yardım paketi üzerinde çalışmaları yakında tamamlayacaklarını bildiren Scholz, federal hükümetin yardım paketini tam olarak ne zaman sunacağı sorusunu yanıtsız bıraktı.

"ENERJİ PİYASASINDA BELİRSİZLİĞİN AZALTILMASINA ÇALIŞIYORUZ"

Maliye Bakanı Christian Lindner de yüksek enerji fiyatlarına karşı hane halkının yükünü hafifletmeye yönelik "yardım paketinin" toplumun tüm kesimlerini hedefleyeceğini ifade etti.

Lindner, yüksek enerji fiyatlarının temelleriyle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Enerji piyasasında belirsizliğin azaltılmasına çalışıyoruz." diye konuştu.

Enerji şirketlerinin yüksek fiyatlar nedeniyle elde ettiği aşırı karlar üzerindeki özel vergi konusunda ise Lindner, "Aşırı kar vergisinin önündeki engeller yüksek." dedi.