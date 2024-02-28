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Almanya ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde küçülecek

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde küçülmeye devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Oluşturma Tarihi 28 Şubat 2024 16:35

Son Güncelleme Tarihi 28 Şubat 2024 16:35

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), Almanya'ya ilişkin şubat ayı ekonomik barometresini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ekonomik barometre, şubatta 8 puan azalarak 83,2 puana geriledi.

Barometrenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) ortalama büyümeye işaret eden 100 puandan hala çok uzakta olduğu belirtilen açıklamada, ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde muhtemelen küçüleceği ifade edildi. Açıklamada, "GSYH 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmesinin ardından 2024'ün ilk çeyreğinde GSYH'de küçük bir artış umutları azalıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

DIW ekonomistlerinden Timm Bönke, Alman ekonomisinin ekonomik durgunluktan çıkış yolu bulmakta zorlandığına işaret ederek, "Almanya'nın ekonomisi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonuçları, yüksek faiz oranları, belirsiz ekonomik politika koşulları ve küresel ekonomideki ılımlı büyümeyle mücadele etmeye devam ediyor. Popülist ve aşırılıkçı partilerin yükselişi bu ülkedeki şirketlerin geleceğe daha güvenle bakmasına yardımcı olmuyor." ifadesini kullandı.

2023'ün son çeyreğinde yüksek enflasyonun hane halkının satın alma gücünü azaltmasının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 küçülen Alman ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde de küçülürse teknik olarak resesyona girecek.

Almanya'da hükümet, Ekim 2023'te bu yıl için yüzde 1,3 olarak açıkladığı büyüme beklentisini 21 Şubat'ta zayıf küresel talep, jeopolitik belirsizlik ve alışılmışın dışında yüksek seyreden enflasyonun etkisiyle yüzde 0,2'ye çekmişti.

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