Almanya'da enflasyon tüm zamanların zirvesine çıktı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde enflasyon Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8.7'e yükseldi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 8.1 artış olmasıydı.

Enerji ve gıda maliyetlerindeki artış enflasyonu tetikledi.

Enflasyon verisi kritik ECB kararının 10 gün öncesinde geldi. ECB yetkililerinin geniş ölçekli varlık alım programının sona erdiğini açıklaması ve 10 yıldan uzun süre sonra Temmuz'da ilk faiz artışı için sinyal vermesi bekleniyor.

"EKONOMİK KRİZLE SONUÇLANMAMASI İÇİN ENFLASYONLA MÜCADELE ETMELİYİZ"

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner fiyat artışlarına karşı mücadelenin birinci öncelikleri olduğunu belirtmişti. Bir basın toplantısında konuşan Lindner "Enflasyon en büyük ekonomik risk. Ekonomik krizle sonuçlanmaması için enflasyonla mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

ECB yetkilileri başta Başkan Lagarde olmak üzere benzer endişelerini dile getirmişti.

ECB'nin Haziran toplantısında yeni ekonomik projeksiyonlar da açıklanacak. 2023 ve 2024 yılı için enflasyon projeksiyonlarının yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalması bekleniyor.

Euro Bölgesi enflasyon verisi ise yarın açıklanacak.



Bugün erken saatlerde açıklanan İspanya enflasyon verisi de yüzde 8.5 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşerek yeni rekor kırdı.