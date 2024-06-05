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Almanya gelir vergisinde indirim planlıyor

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in Almanya'da gelir vergisinde indirim yapmayı planlandığı belirtildi.

Oluşturma Tarihi 05 Haziran 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 05 Haziran 2024 09:00

Bild gazetesinin haberine göre, Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner bireylerin gelir vergilerinde 2026 yılına kadar 13 milyar euro büyüklüğünde indirimi hazırlıyor.

"SOĞUK İLERLEME" ETKİSİNİ DENGELEMEK ÜZERE TASARLANDI

Bild, İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Almanya'da gelir vergisi oranlarının gelirle birlikte arttığı bir sistem olduğunu ve kesintilerin, enflasyonun gelir üzerinden alınan vergilerin ortalama yüzdesinin artmasına yol açtığı "soğuk ilerleme" etkisini dengelemek üzere tasarlandığını bildirdi.

Lindner'in planına göre, vergiden muaf gelir ödeneği 2026 yılına kadar kademeli olarak artacak ve en yüksek vergi oranını tetikleyen gelir seviyesi de kaldırılacak.

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