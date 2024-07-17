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Almanya imalat sanayisinde birikmiş siparişler daralıyor

Almanya sanayisinin birikmiş siparişleri, mayısta otomotiv sektöründe gerilemenin etkisiyle yüzde 0,4 azalarak aylık düşüşünü art arda beşinci aya taşıdı.

Oluşturma Tarihi 17 Temmuz 2024 15:16

Son Güncelleme Tarihi 17 Temmuz 2024 15:18

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mayıs ayına ilişkin imalat sektöründe birikmiş siparişlere ilişkin geçici verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkenin imalat sanayisinde birikmiş siparişlerin mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalmasıyla art arda beş ay düşüş görüldü.

Söz konusu siparişler geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,4 geriledi.

Otomotiv sektöründe birikmiş siparişlerin mayısta nisana göre yüzde 0,8 düşerek art arda gerilemesini 16 aya taşıması dikkati çekti.

Kovid-19 salgını sırasında tedarik zinciri sorunları nedeniyle otomotiv sektörünün birikmiş siparişleri, özellikle yarı iletkenlerin tedarikinde sorunlar yaşandığında çok keskin bir şekilde yükselmişti.

Sektörde, yeni siparişler şu anda zayıf olduğu için biriken siparişler kademeli olarak azalıyor.

Bilgi işlem ekipmanı, elektronik, optik ürünler ve metal ürünler imalatı sektörlerinin birikmiş siparişlerinde mayısta yüzde 0,9'luk bir düşüş görülürken, elektrikli ekipman üreticilerinin sipariş birikimi yüzde 1 arttı.

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