Almanya küçük şirketleri pandemi fonuyla destekleyecek

Almanya, artan maliyetlerden etkilenen şirketlere yardımcı olmak için pandemi dönemi yardım programını genişleterek, enerji krizinden olumsuz etkilenen firmaları destekleyecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkesine uygulanan yaptırımlara misilleme olarak arzı keserken, Avrupa'nın en büyük ekonomisi kıtanın enerji krizinin merkezinde yer alıyor. İktidar koalisyonu tüketicileri destekleyecek önlemler üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra, Almanya sorun yaşayan işletmelere finansman sağlayacak.
"GENİŞ BİR KURTARMA ŞEMSİYESİ AÇACAĞIZ"
Parlamentoda milletvekillerine yaptığı konuşmada, "Geniş bir kurtarma şemsiyesi açacağız" diyen Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, "Bu şemsiyeyi küçük ve orta işletmelerin de altına girebileceği kadar geniş açacağız" ifadelerini kullandı.
Habeck, yardım kriterlerinin, enerji maliyetleri ile üretim giderleri veya ciro arasındaki ilişkiyi içerebileceğini söyledi. Yeşiller partisi üyesi olan ve başbakan yardımcılığı görevini de yürüten Habeck derinleşen enerji krizini ele alma yöntemi nedeniyle birçok cepheden ağır eleştiriler alıyordu.
"KÜÇÜK İŞLETMELER BİR SÜRE FAALİYETLERİNE ARA VEREBİLİR"
Tüketicilere getirilecek ek gaz vergisi nedeniyle tepkileri üstüne çeken bakan, bu hafta katıldığı bir programda fırıncıların ve diğer küçük işletmelerin enerji kıtlığından dolayı faaliyetlerine bir süre ara vermek zorunda kalabileceklerini söyleyerek tartışmalara yol açtı.
Geri itildi ve şirketlere yardım sağlamak için bir pandemi dönemi fonunu yeniden canlandırma planlarıyla birlikte şirketlerin maliyetlerdeki artışı önlemelerine yardımcı olmak için para sağlanacağını söyledi.
Habeck, şirketlere yardım sağlanabilmesi için pandemi döneminde ortaya çıkarılan bir fonu yeniden devreye alarak işletmelerin artan maliyetlerine gerekli kaynağın sağlanacağını söyledi.
Bloomberg'e konuşan bir kaynağa göre, bakan Çarşamba günü yapılan parlamento komite toplantısında hali hazırda bulunan bir fonu daha fazla şirkete açmayı değerlendireceklerinin sinyallerini verdi ve bugüne dek 5 milyar euroluk fonun sadece yüzde 20'sinin kullanıldığını söyledi. Kaynağa göre Habeck fonun kaynaklarını artırmanın anayasal sorunlarla karşılaşabileceğini söyledi.
YEDEKTE TUTULAN İKİ NÜKLEER REAKTÖRDEN BİRİ YEDEK GÜÇ İÇİN UYGUN DEĞİL
Habeck, ülkenin kalan üç nükleer reaktöründen ikisini planlandığı gibi kapatmak yerine gelecek yıla yedekte tutma planı konusunda da ağır eleştirilere maruz kaldı. Bu birimlerden birinin operatörü, tesisin yedek güç için uygun olmadığı konusunda uyardı.
Parlamentodaki konuşmasında krizin bu kışta sonra da süreceğini beliren bakan işletmelere verilen desteğin geçici olacağını ve yaşanabilecek sorunlara karşı Almanya'nın Avrupalı ortaklarıyla birlikte enerji piyasalarında reform yapmak veya krizden yüksek kârlar elde eden şirketlerden alınacak vergiler gibi çözümlere başvuracağını söyledi.
Habeck, "Elektrik piyasasını dizayn etmeye planlıyoruz. Eğer bu plan hızlı ve sağlam bir çözüm olmazsa beklenmedik kazanç vergisi alarak vatandaşlara destek olma seçeneğini de değerlendireceğiz" dedi.