Almanya küçük şirketleri pandemi fonuyla destekleyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkesine uygulanan yaptırımlara misilleme olarak arzı keserken, Avrupa'nın en büyük ekonomisi kıtanın enerji krizinin merkezinde yer alıyor. İktidar koalisyonu tüketicileri destekleyecek önlemler üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra, Almanya sorun yaşayan işletmelere finansman sağlayacak.

Almanya, artan maliyetlerden etkilenen şirketlere yardımcı olmak için pandemi dönemi yardım programını genişleterek, enerji krizinden olumsuz etkilenen firmaları destekleyecek.

"GENİŞ BİR KURTARMA ŞEMSİYESİ AÇACAĞIZ"

Parlamentoda milletvekillerine yaptığı konuşmada, "Geniş bir kurtarma şemsiyesi açacağız" diyen Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, "Bu şemsiyeyi küçük ve orta işletmelerin de altına girebileceği kadar geniş açacağız" ifadelerini kullandı.

Habeck, yardım kriterlerinin, enerji maliyetleri ile üretim giderleri veya ciro arasındaki ilişkiyi içerebileceğini söyledi. Yeşiller partisi üyesi olan ve başbakan yardımcılığı görevini de yürüten Habeck derinleşen enerji krizini ele alma yöntemi nedeniyle birçok cepheden ağır eleştiriler alıyordu.

"KÜÇÜK İŞLETMELER BİR SÜRE FAALİYETLERİNE ARA VEREBİLİR"

Tüketicilere getirilecek ek gaz vergisi nedeniyle tepkileri üstüne çeken bakan, bu hafta katıldığı bir programda fırıncıların ve diğer küçük işletmelerin enerji kıtlığından dolayı faaliyetlerine bir süre ara vermek zorunda kalabileceklerini söyleyerek tartışmalara yol açtı.

Geri itildi ve şirketlere yardım sağlamak için bir pandemi dönemi fonunu yeniden canlandırma planlarıyla birlikte şirketlerin maliyetlerdeki artışı önlemelerine yardımcı olmak için para sağlanacağını söyledi.