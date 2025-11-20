Almanya otomotiv sektöründe 12 yılın en düşük istihdamı

CANLI BORSA
Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, otomotiv sektöründeki istihdam Eylül ayında 721.400 kişiye düşerek 2011 yılının ortasından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Parça üreticilerini de içeren sektördeki çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 48.700 kişi azaldı. Bu yüzde 6,3'lük azalma, 200 binden fazla istihdama sahip büyük sanayi kolları arasında en sert düşüş olarak kayıtlara geçti.

Genel imalat sanayinde ise eylül sonunda 5,43 milyon kişi istihdam edildi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 120.300 kişi (%2,2) daha az. Hamburg Commercial Bank Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Sanayideki uzun süreli durgunluk istihdam trendlerine açıkça yansıyor" dedi.

Otomotiv sektörü, 934.200 kişiyi istihdam eden makine mühendisliğinin ardından Almanya'nın ikinci büyük imalat kolu olmaya devam ediyor. Ancak sektör, yüksek ABD tarifeleri, Çinli elektrikli araç üreticilerinin yükselişi ve Nexperia ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çip tedarikinde yaşanan sıkıntılarla mücadele ediyor.

Buna karşın, Ifo Ekonomi Enstitüsü'nün ekim ayında yayımladığı anket, sektörde iş ortamı göstergesinin eylüldeki -21,3 puandan -12,9 puana yükseldiğini ortaya koyarak otomotivdeki moralin belirgin şekilde iyileştiğini gösterdi.

