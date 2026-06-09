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Almanya sanayi üretimi artışa geçti: Enerji krizi sonrası ilk toparlanma sinyali

Almanya’da sanayi üretimi, İran’daki savaşın başlamasından bu yana ilk kez artış gösterdi. Bu yükseliş, Avrupa’nın en büyük ekonomisinin enerji maliyetlerindeki artışa rağmen toparlanabileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Oluşturma Tarihi 09 Haziran 2026 09:31

Alman istatistik ofisi Destatis'in açıkladığı verilere göre, Nisan ayında sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 oranında yükseldi. Bu artışta özellikle inşaat sektörünün etkili olduğu belirtildi. Açıklanan veri, Bloomberg anketindeki piyasa beklentileriyle de uyumlu gerçekleşti.

Mart ayına ilişkin veriler ise yukarı yönlü revize edildi. Başlangıçta yüzde 0,7 düşüş olarak açıklanan veri, son düzenlemeyle yüzde 0,1'lik sınırlı bir gerileme olarak güncellendi.

Aynı dönemde Almanya'nın dış ticaretinde de artış görüldü. Nisan ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 0,9, ithalat ise yüzde 1,2 yükseldi. Yıllık bazda bakıldığında ise 2025 Nisan ayına göre ihracat yüzde 3,6, ithalat ise yüzde 6,2 arttı. Bu dönemde ithalat 122,1 milyar euro, ihracat ise 136,6 milyar euro olarak kaydedildi.

Veriler, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisi tam olarak hissedilmeden önce ekonomide kırılganlığın sürdüğünü gösteren daha zayıf göstergelerle tezat oluşturuyor. Nitekim aynı günlerde açıklanan rakamlar, özellikle otomotiv ve elektrikli ekipman sektörlerinde fabrika siparişlerinin beklentilerin üzerinde düştüğünü ortaya koydu.

Almanya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyüme kaydederken, İran ile yaşanan gerilimin Başbakan Friedrich Merz'in 2026'yı "büyüme yılı" yapma hedefini zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan altyapı ve savunma harcamalarının büyümeye destek vermesi beklenirken, Avrupa Merkez Bankası'nın olası faiz artırımları ve Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticaret gerilimleri ekonomik görünüm üzerinde ek baskı oluşturabilir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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