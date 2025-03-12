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Almanya'da ekonomistlerden dikkat çeken borçlanma öngörüsü

Almanya'nın önde gelen ekonomistleri, altyapıya yatırım yapmak için yeni borçlanmanın bir öncelik olmadığına inanıyor.

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2025 11:22

Son Güncelleme Tarihi 12 Mart 2025 11:23

Almanya'nın önde gelen ekonomistleri, altyapıya yatırım yapmak için yeni borçlanmanın bir öncelik olmadığına inanıyor. Bu değerlendirme, ifo Enstitüsü tarafından 205 ekonomi profesörünün katıldığı bir anketin sonucu olarak ortaya çıktı.

Ankete katılanların görüşüne göre, bürokrasi ve emeklilik, enerji ve iklim politikası alanlarındaki reformlar daha önemli olacak.

ifo uzmanı Niklas Potrafke, "Şu anda CDU/CSU ve SPD tarafından öngörülen altyapı yatırımları için büyük borçlar, yeni Alman hükümetinin temel reform konuları değil." dedi.

Ankete katılan ekonomistler, ek güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını finanse etmek için borçlanmanın lehinde oy kullandı. Bu, hem yeni bir özel fon (katılımcıların %71'i) yoluyla finansman, hem de savunma harcamaları için borç frenine istisna (katılımcıların %68'i) yoluyla finansman için geçerli.

Potrafke, "Güvenlik durumu şu anda o kadar istikrarsız ki, yeni güvenlik gereksinimlerini finanse etmek için borçlanma konusunda oldukça güçlü bir destek var." şeklinde görüş belirtti.

Bürokrasiyi azaltmak, yeni Alman hükümeti için temel reform konusu olarak görülüyor. Katılımcılara göre, reformun diğer önemli alanları emeklilik politikası ve enerji ve iklim politikası. Özellikle emeklilik yaşının artırılması ve emeklilik sigortası için federal sübvansiyonun sınırlandırılması acil görevler olarak adlandırıldı. Enerji politikası alanında uzmanlar, CO2 fiyatına yönelik daha tutarlı bir yönelim ve verimsiz sübvansiyonların azaltılması çağrısında bulunuyor.

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