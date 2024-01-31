Almanya'da enflasyon 2021'den bu yana en düşük seviyede

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ocak ayı enflasyon öncü verilerini açıkladı. Verilere göre, Almanya'da Aralık 2023'te yüzde 3,7 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 2,9'a indi.

Ülkede ocakta enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,2 olarak tespit edildi.

Piyasa beklentileri ocak ayında Almanya'da enflasyonun aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3 olması yönündeydi.

Açıklanan verilerin aylık bazda uyumlu, yıllık bazda ise daha düşük gelmesi dikkati çekti.

Böylece, Almanya'da ocak ayı enflasyonu, Haziran 2021'den bu yana ölçülen en düşük seviye oldu.

AB uyumlu TÜFE de ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşerken ve yıllık bazda ise yüzde 3,1 artış gösterdi.