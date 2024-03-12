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Almanya'da enflasyon düşmeye devam ediyor

Almanya'da enflasyonda kaydedilen düşüş, enerji fiyatlarındaki gerilemenin desteğiyle şubatta da devam etti. AB uyumlu TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 2,7 yükseldi.

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2024 12:45

Son Güncelleme Tarihi 12 Mart 2024 12:45

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin şubat ayı nihai verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da ocakta yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentilere paralel olarak yüzde 2,5'e geriledi. 28 Şubat'ta açıklanan öncü veriler böylece teyit edilmiş oldu.

Yüzde 2,5 ile yıllık enflasyon Haziran 2021'den sonraki en düşük seviyeye indi. Haziran 2021'de yıllık enflasyon yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 arttı ve yine nihai veriler öncü verileri teyit etti.

AB uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 2,7 yükseldi.

Enerji ve gıdanın aylardır en önemli "fiyat belirleyici" durumunda olduğu Almanya'da, şubatta yıllık bazda gıda fiyatları yüzde 0,9 arttı, enerji fiyatları ise yüzde 2,4 düştü.

Enerji fiyatları hariç yıllık enflasyon şubatta yüzde 3,1 olarak hesaplandı.

Destatis Başkanı Ruth Brand, verileri değerlendirirken, "Almanya'da enflasyon şubatta yavaşlamaya devam etti. Enerji ürünlerinin fiyatları gevşemeye devam ediyor. Gıda fiyatlarındaki artış belirgin bir şekilde yavaşladı ve iki yıldan uzun bir süredir ilk kez yıllık enflasyon oranının altında seyrediyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü, ülkede geçen yıl yüzde 5,9 ve şubatta yüzde 2,5 olan enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 2,3 olmasını, 2025'te de yüzde 1,6'ya gerilemesini bekliyor.

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