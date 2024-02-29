Almanya'da enflasyon yüzde 2,5 oldu

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), şubat ayı enflasyonu öncü verilerini açıkladı. Verilere göre, Almanya'da ocak ayında yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 2,5'e indi.

Ülkede şubatta enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,4 olarak tespit edildi.

Piyasa beklentileri şubat ayında Almanya'da enflasyonun aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 2,5 olması yönündeydi.

Böylece enflasyon yıllık bazda beklentilerle uyumlu, aylık bazda ise beklentilerden daha düşük gerçekleşti.

Ayrıca şubat ayı enflasyonu, ülkede Haziran 2021'den bu yana ölçülen en düşük seviyede belirlendi.

AB uyumlu TÜFE de şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık bazda da yüzde 2,7 artış gösterdi.