CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'da enflasyon yüzde 5,9 oldu

Almanya'da enflasyon yüzde 5,9 oldu

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2023'te yıllık bazda yüzde 5,9 artış gösterdi. Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon 2023'te yıllık bazda yüzde 5,1 ölçüldü.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2024 15:52

Son Güncelleme Tarihi 16 Ocak 2024 15:52

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık 2023 ve geçen yıla ilişkin fiyat artışlarına ilişkin öncü verilerini teyit etti. Buna göre, ülkede TÜFE Aralık 2023'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 yükselirken, aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

Almanya'da enflasyon 2023'te ise yıllık bazda yüzde 5,9 olurken, 2022'deki yüzde 6,9 seviyesine göre yavaşlama gösterdi.

Ülkede geçen yıl gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 12,4 artışla keskin bir sıçrama gösterdi, enerji ürünleri fiyatları yüzde 5,3 arttı.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon 2023'te yıllık bazda yüzde 5,1 oldu. Çekirdek enflasyon 2022'deki yüzde 3,8 seviyesine göre yükseldi.

Destatis Başkanı Ruth Brand, verilere ilişkin değerlendirmesinde, geçen yılki fiyat artışlarının 2022'deki rekor seviyenin altında gerçekleştiğini belirterek, "Ancak enflasyon neredeyse yüzde 6 ile hala yüksek bir seviyede. Gıda fiyatları geçen yıl yıllık bazda keskin artışlar gösterdi. Önceki yılda olduğu gibi, enerji fiyatları Rusya-Ukrayna Savaşı ve çoklu krizlerden etkilendi." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Denizcilik sektörünün kaderi tersine mi dönüyor? Denizcilik sektörünün kaderi tersine mi dönüyor? 16 Ocak 2024 09:36
S&P Global’dan dikkat çeken sukuk değerlendirmesi S&P Global'dan dikkat çeken sukuk değerlendirmesi 16 Ocak 2024 09:29
Küresel piyasalar negatif seyrediyor Küresel piyasalar negatif seyrediyor 16 Ocak 2024 09:07
Şirketlerin finansal raporlarını son açıklama tarihleri belli oldu Şirketlerin finansal raporlarını son açıklama tarihleri belli oldu 15 Ocak 2024 16:40
HSBC beklentisini açıkladı: Asya para birimleri toparlanabilir HSBC beklentisini açıkladı: Asya para birimleri toparlanabilir 15 Ocak 2024 16:36
Almanya ekonomisinde 2024 yılında geçici bir iyileşme öngörülüyor Almanya ekonomisinde 2024 yılında geçici bir iyileşme öngörülüyor 15 Ocak 2024 16:34
BlackRock: Fed’den faiz indirim beklentileri fazla iyimser BlackRock: Fed'den faiz indirim beklentileri fazla iyimser 15 Ocak 2024 16:32
Goldman Sachs: Fed faiz indirimlerine Mart’ta başlayabilir Goldman Sachs: Fed faiz indirimlerine Mart'ta başlayabilir 15 Ocak 2024 16:24
Davos’ta başekonomistler küresel ekonomide zayıflık öngörüyor Davos'ta başekonomistler küresel ekonomide zayıflık öngörüyor 15 Ocak 2024 15:47
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi Kasım ayında düşüş gösterdi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi Kasım ayında düşüş gösterdi 15 Ocak 2024 14:26
ECB üyesi: Bu yıl hiç faiz indirimi olmaması mümkün ECB üyesi: Bu yıl hiç faiz indirimi olmaması mümkün 15 Ocak 2024 16:28
Veriler açıklandı: Almanya ekonomisi küçüldü Veriler açıklandı: Almanya ekonomisi küçüldü 15 Ocak 2024 14:23
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,66
%0,0664
DOLAR
1.000,41
%0,0405
BORSA
996,96
%-0,304
EURO
994,77
%-0,5233
ALTIN
1.041,12
%4,112
DOLAR
1.029,21
%2,921
BORSA
1.047,25
%4,7254
EURO
1.018,97
%1,8973
ALTIN
1.051,29
%5,1291
DOLAR
1.006,68
%0,6684
BORSA
1.073,65
%7,365
EURO
1.079,40
%7,9403
ALTIN
1.610,80
%61,0799
DOLAR
1.614,34
%61,4344
BORSA
1.659,08
%65,9079
EURO
1.823,62
%82,3619
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler