CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'da eylülde yıllık enflasyon arttı

Almanya'da eylülde yıllık enflasyon arttı

Almanya'da eylülde yıllık enflasyon oranı yüzde 2,4'e çıkarak, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefinden uzaklaştı.

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2025 15:58

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da ağustosta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle, Almanya'da enflasyon oranı bu yıl art arda ikinci ay yükseldi.

Piyasalarda beklenti yıllık enflasyonun eylülde yüzde 2,3'e yükselmesi yönündeydi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,2 arttı.

AB uyumlu TÜFE de eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

Gıda fiyatları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarken, enerji ürünlerinin fiyatı ise yüzde 0,7 düştü.

Enerji ve gıda hariç enflasyon da eylülde yüzde 2,8 oldu. Ağustosta yüzde 3,1 olan hizmet enflasyonu eylülde yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde yıllık enflasyon oranının eylülde ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde olması da dikkati çekti.

ECB'NİN FAİZ İNDİRİMİ

ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz ve eylül aylarında indirimlere ara vermişti. Mevduat faizi şu anda yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

ECB'nin 30 Ekim'de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı, yatırımcıların odağında bulunuyor. Bankanın bu toplantıda enflasyon hedefe yaklaştığı için faizleri sabit tutması bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2 olan yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,1'e yükselmişti. ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.

İlginizi Çekebilir
Çin’de sanayi şirketlerinin karları arttı Çin'de sanayi şirketlerinin karları arttı 27 Eylül 2025 15:19
Küresel piyasalarda gözler ABD’de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi 27 Eylül 2025 11:54
Batı ülkelerinde artan borçlar yeni finansal kriz riskini artırıyor Batı ülkelerinde artan borçlar yeni finansal kriz riskini artırıyor 27 Eylül 2025 12:04
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 26 Eylül 2025 16:38
ABD’de kişisel tüketim harcamaları ağustosta arttı ABD'de kişisel tüketim harcamaları ağustosta arttı 26 Eylül 2025 16:21
Avro Bölgesi’nde enflasyon beklentisi arttı Avro Bölgesi'nde enflasyon beklentisi arttı 26 Eylül 2025 13:57
ECB’den ’dijital avro’ için 2026 hamlesi ECB'den 'dijital avro' için 2026 hamlesi 26 Eylül 2025 13:31
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 26 Eylül 2025 13:11
Alman şirketler ekonomik durgunlukta personel planlamasını yavaşlatıyor Alman şirketler ekonomik durgunlukta personel planlamasını yavaşlatıyor 26 Eylül 2025 12:17
ABD Başkanı Trump’ın tarifelerinin hedefinde ilaçlar da yer aldı ABD Başkanı Trump'ın tarifelerinin hedefinde ilaçlar da yer aldı 26 Eylül 2025 11:10
Brent petrolün varili 68,70 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 68,70 dolardan işlem görüyor 26 Eylül 2025 09:33
Trump: 1 Ekim’den itibaren ağır kamyon ithalatına %25 gümrük vergisi uygulanacak Trump: 1 Ekim’den itibaren ağır kamyon ithalatına %25 gümrük vergisi uygulanacak 26 Eylül 2025 09:22
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler