CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'da fabrika siparişleri 3 aydır düşüyor

Almanya'da fabrika siparişleri 3 aydır düşüyor

Almanya'da fabrika siparişleri, zayıf iç talebin etkisiyle martta aylık bazda yüzde 0,4 azalarak düşüşünü sürdürdü.

Oluşturma Tarihi 07 Mayıs 2024 15:22

Son Güncelleme Tarihi 07 Mayıs 2024 15:22

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mart ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 düştü. Fabrika siparişleri Mart 2023'e göre de yüzde 1,9 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,4 artış yönündeydi.

Almanya'da martta aylık bazda yurt içi siparişlerde yüzde 3,6 düşüş görülürken, yurt dışı siparişlerde yüzde 2 artış görüldü.

Söz konusu ayda Avro Bölgesi'nden yeni siparişler şubat ayına göre yüzde 10,6 artarken, Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden Almanya'ya yönelik siparişler yüzde 2,9 azaldı.

Martta hem ara malı hem de sermaye malı üreticilerinin siparişlerinde aylık bazda yüzde 0,4 düşüş oldu. Tüketim malı üreticilerinin siparişleri ise yüzde 0,7 arttı.

Bu arada, geçici verilerde yüzde 0,2 artış olarak açıklanan şubat ayı fabrika siparişleri değişim oranı yüzde 0,8 düşüş olarak revize edildi. Ocakta da yüzde 11,3 gerileyen fabrika siparişleri böylece düşüşünü art arda üçüncü aya taşımış oldu.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç ve dış talepte beklenen toparlanmanın bir sonucu olarak, gelen siparişlerin de yıl içerisinde yeniden artış eğilimine girmesi muhtemeldir." ifadesi kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
Hazine 2 ihalede 36,4 milyar lira borçlandı Hazine 2 ihalede 36,4 milyar lira borçlandı 06 Mayıs 2024 15:33
Almanya 800 bin adet elektrikli otomobil ihraç etti Almanya 800 bin adet elektrikli otomobil ihraç etti 06 Mayıs 2024 13:58
Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları geriledi Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları geriledi 06 Mayıs 2024 13:23
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 07 Mayıs 2024 10:04
Ticari faaliyetler hızlı artış gösterdi Ticari faaliyetler hızlı artış gösterdi 06 Mayıs 2024 12:09
Morgan Stanley: ABD enflasyon verisi hisse senetleri için kilit önem taşıyor Morgan Stanley: ABD enflasyon verisi hisse senetleri için kilit önem taşıyor 06 Mayıs 2024 12:00
Emtia piyasasına yön arayışı hakim oldu Emtia piyasasına yön arayışı hakim oldu 06 Mayıs 2024 11:05
Altının gramı 2 bin 404 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 404 liradan işlem görüyor 06 Mayıs 2024 10:38
Brent petrolde Suudi Arabistan etkisi Brent petrolde Suudi Arabistan etkisi 06 Mayıs 2024 10:03
Çin’de hizmet sektörü ılımlı büyüdü Çin'de hizmet sektörü ılımlı büyüdü 06 Mayıs 2024 09:09
ECB üyesi faiz indirimi için tarih verdi ECB üyesi faiz indirimi için tarih verdi 06 Mayıs 2024 09:07
Suudi Arabistan ham petrolün fiyatını artırdı Suudi Arabistan ham petrolün fiyatını artırdı 06 Mayıs 2024 09:04
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,62
%0,5616
DOLAR
1.003,76
%0,3763
EURO
996,08
%-0,3923
ALTIN
993,02
%-0,6984
BORSA
1.113,68
%11,3683
DOLAR
1.107,28
%10,728
EURO
1.236,65
%23,6653
ALTIN
1.011,17
%1,1169
BORSA
1.124,56
%12,4564
DOLAR
1.135,19
%13,5188
EURO
1.309,99
%30,9994
ALTIN
1.059,94
%5,994
BORSA
1.723,07
%72,3069
DOLAR
1.754,17
%75,4173
EURO
2.213,20
%121,3195
ALTIN
2.316,73
%131,6732
BORSA
BİST En Aktif Hisseler