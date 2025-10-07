Almanya'da fabrika siparişleri 4 aydır azalıyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi, ağustos ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 düştü. Fabrika siparişleri Ağustos 2024'e göre ise yüzde 1,5 arttı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1,1 artış yönündeydi.

Almanya'da ağustosta aylık bazda yurt içi siparişlerde yüzde 4,7 artış görülürken, yurt dışı siparişlerde yüzde 4,1 düşüş görüldü.

Söz konusu ayda Avro Bölgesi'nden yeni siparişler temmuz ayına göre yüzde 2,9 ve Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden Almanya'ya yönelik siparişler yüzde 5 azaldı.

Ağustosta sermaye malı üreticilerinin siparişlerinde aylık bazda yüzde 1,5 düşüş oldu. Tüketim malı üreticilerinin siparişleri ise yüzde 10,3 geriledi.

Otomotiv sektöründeki yeni siparişlerin ağustosta yüzde 6,4 düşmesi dikkati çekti. İlaç sektöründeki yeni siparişlerde ise yüzde 13,5 gerileme görüldü.

Genellikle oldukça dalgalı seyreden büyük siparişler hariç tutulduğunda, ağustosta yeni siparişlerde yüzde 3,3 düşüş oldu.

Bu arada, geçici verilerde yüzde 2,9 düşüş olarak açıklanan temmuz ayı fabrika siparişleri değişim oranı yüzde 2,7 düşüş olarak revize edildi. Haziranda yüzde 0,2 ve mayısta yüzde 1 gerileyen fabrika siparişleri böylece düşüşünü art arda dördüncü aya taşımış oldu.

SAVUNMA SEKTÖRÜNDE SİPARİŞLER ARTIYOR

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle iç talepteki toparlanmanın, Alman imalat sektörünün dip seviyeye ulaştığını gösterdiği, ancak son dönemde zayıflayan dış talebin, talebi azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sermaye mallarına yönelik büyük iç siparişlerin yeniden yüksek payı, savunma sektörü ve savunmayla ilgili mallardaki siparişlerin arttığına işaret ediyor." ifadesi yer aldı.

"SİPARİŞ DEFTERİ BOŞ"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "ABD'ye yeni gümrük tarifeleri öncesi yapılan ihracatın artık geride kalmasıyla birlikte Alman sanayi sipariş defterleri yılbaşındaki seviyelerine geri döndü. Sipariş defteri boş." ifadesini kullandı.

Ağustos ayına ilişkin siparişlerin "hayal kırıklığı" oluşturduğunu belirten Brzeski, ağustos ayındaki iç siparişlerdeki artışın Alman sanayisi için hala küçük bir umut ışığı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Carsten Brzeski, şunları kaydetti:

"İç talepteki artış, Alman hükümeti tarafından altyapı ve savunmaya yönelik duyurulan büyük ölçekli yatırımların Alman sanayi şirketlerinin sipariş defterlerine girmeye başlayabileceğini gösteriyor. Ancak en azından şimdilik, zira bugünkü sanayi siparişleri yarının sanayi üretimini belirliyor ve bu sabahki veriler Almanya'daki sanayi durgunluğunun yakın zamanda sona ermeyeceğinin bir başka göstergesi."

"SİPARİŞLERDEKİ DÜŞÜŞ ALMAN SANAYİSİ İÇİN BİR BAŞKA SOĞUK DUŞ"

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer de söz konusu siparişlerdeki düşüşü Alman sanayisi için bir başka "soğuk duş" olarak niteleyerek, "Siparişlerin, federal hükümetin borçla finanse edilen harcamalarını büyük ölçüde artırıp ekonomiyi en azından geçici olarak canlandıracağı gelecek yıla kadar önemli ölçüde artması pek olası değil." değerlendirmesinde bulundu.

ALMAN EKONOMİSİ

Bu arada, Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldı. Ekonomi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülkede ekonomi, artan faiz oranları, sanayideki zayıflıklar, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Alman hükümeti, ülkeyi altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansıması beklenenden daha uzun sürüyor.