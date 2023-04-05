Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), şubat ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 artarken, Şubat 2022'ye göre ise yüzde 5,7 azaldı. Aylık artış Haziran 2021'den bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Ülkede fabrika siparişlerinin artışını art arda üçüncü aya taşıması dikkati çekti.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,3 artması yönündeydi. Söz konusu siparişlerde Ocak 2023'de revize olarak yüzde 0,5 artış görülmüştü.

Almanya'da şubatta, aylık bazda yurt içi siparişlerde yüzde 5,6 ve yurt dışından siparişlerde yüzde 4,2 artış görüldü.

Destatis açıklamasında, "Gemilerin, raylı araçların, uçakların, uzay araçlarının ve askeri araçların imalatı gibi diğer araç imalatında büyük siparişler (artış yüzde 55,9), Şubat 2023'teki sipariş alımının olumlu gelişimine önemli katkı sağladı. " denildi.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler ocak ayına göre yüzde 8,9 ve diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler yüzde 1,4 arttı.

Şubatta ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 1,3, sermaye malı siparişleri yüzde 7,3 yükseldi. Tüketim malı üreticilerinin siparişlerinde yüzde 1,9 artış görüldü.

Bu arada, Almanya ekonomisi, 2022'nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 küçülmüştü.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan darboğazlar hafiflese de, faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün azalması nedeniyle talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin teknik olarak resesyona girdiğini düşünürken, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin düşüşünü sürdürmesi bekliyor.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Öte yandan, Alman hükümeti de ekonomide bu yıl yüzde 0,2 büyüme bekliyor.