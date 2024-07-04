CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'da fabrika siparişlerinde düşüş sürüyor

Almanya'da fabrika siparişlerinde düşüş sürüyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre Almanya'da fabrika siparişleri, zayıf dış talebin etkisiyle mayısta aylık bazda yüzde 1,6 azaldı.

Oluşturma Tarihi 04 Temmuz 2024 10:34

Son Güncelleme Tarihi 04 Temmuz 2024 10:37

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mayıs ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, mayısta bir önceki aya oranla yüzde 1,6 düştü, fabrika siparişleri Mayıs 2023'e göre de yüzde 8,6 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,5 artış yönündeydi. Almanya'da mayısta aylık bazda yurt içi siparişlerde yüzde 0,5 artış görülürken, yurt dışı siparişlerde yüzde 2,8 düşüş oldu.

Söz konusu ayda Avro Bölgesi'nden yeni siparişler nisan ayına göre yüzde 0,1 ve Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden Almanya'ya yönelik siparişler yüzde 4,6 azaldı.

Mayısta ara malı siparişlerinde yüzde 1,4 artış görülürken, sermaye malı üreticilerinin siparişlerinde aylık bazda yüzde 4,3 düşüş oldu. Tüketim malı üreticilerinin siparişleri ise yüzde 4,9 arttı.

Bu arada, geçici verilerde yüzde 0,2 düşüş olarak açıklanan nisan ayı fabrika siparişleri değişim oranı yüzde 0,6 düşüş olarak revize edildi. Ocakta da yüzde 11,3 gerileyen fabrika siparişleri böylece düşüşünü art arda 5. aya taşımış oldu.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İmalat sektöründeki iş beklentilerinde son dönemde görülen bozulma ile birlikte, siparişlerde devam eden düşüş, önümüzdeki aylarda sanayide oldukça durgun bir ivmeye işaret ediyor." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu siparişlerin ancak küresel ticaretin toparlanmaya devam etmesi ve sanayi ürünlerine yönelik talebin kademeli olarak artması halinde istikrar kazanabileceği ifade edildi.

ALMAN EKONOMİSİ BÜYÜMEDE ZORLANIYOR

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek, teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu.

Ülke ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.

İlginizi Çekebilir
Chicago Fed Başkanı: Faiz oranları düşürülmeli Chicago Fed Başkanı: Faiz oranları düşürülmeli 03 Temmuz 2024 09:12
Güney Kore hükümeti büyüme beklentisini yükseltti Güney Kore hükümeti büyüme beklentisini yükseltti 03 Temmuz 2024 09:14
Çin’de hizmet sektörü 8 ayın en yavaş hızında büyüdü Çin'de hizmet sektörü 8 ayın en yavaş hızında büyüdü 03 Temmuz 2024 09:10
Çinli tedarikçiler ABD’ye girmenin yeni yolunu buldu Çinli tedarikçiler ABD'ye girmenin yeni yolunu buldu 03 Temmuz 2024 09:07
Fed Başkanı’ndan faiz indirimi açıklaması Fed Başkanı'ndan faiz indirimi açıklaması 03 Temmuz 2024 08:59
Rusya’da kar etmeyen bankaların oranı yükseldi Rusya’da kar etmeyen bankaların oranı yükseldi 02 Temmuz 2024 16:59
Rusya’da yeni otomobil satışları yüzde 63 arttı Rusya'da yeni otomobil satışları yüzde 63 arttı 02 Temmuz 2024 16:56
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı 02 Temmuz 2024 16:15
Almanya ve Polonya savunma işbirliğini genişletecek Almanya ve Polonya savunma işbirliğini genişletecek 02 Temmuz 2024 15:37
Gazprom’un Avrupa’ya gaz ihracatı azaldı Gazprom'un Avrupa'ya gaz ihracatı azaldı 02 Temmuz 2024 13:11
ECB üyesi Centeno: Enflasyon tahminlerimizin doğruluğu kanıtlandı ECB üyesi Centeno: Enflasyon tahminlerimizin doğruluğu kanıtlandı 02 Temmuz 2024 13:08
Avro Bölgesi’nde işsizlik mayısta sabit kaldı Avro Bölgesi'nde işsizlik mayısta sabit kaldı 02 Temmuz 2024 12:52
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,31
%0,2306
ALTIN
1.001,43
%0,1431
EURO
1.000,00
%0
BORSA
996,63
%-0,3375
DOLAR
1.272,31
%27,2312
ALTIN
1.117,50
%11,7497
EURO
1.000,20
%0,0203
BORSA
1.122,32
%12,2322
DOLAR
1.347,77
%34,7767
ALTIN
1.145,66
%14,5663
EURO
1.027,08
%2,7082
BORSA
1.133,29
%13,3287
DOLAR
2.277,01
%127,7012
ALTIN
1.770,36
%77,0359
EURO
1.854,83
%85,4827
BORSA
1.736,43
%73,6434
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler