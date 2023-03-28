Ekonomi Araştırma Enstitüsü (ifo) tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay 3,8 puandan revize edilen 3,5 puandan 4,0 puana yükseldi.

Endeks böylece bir aylık düşüşün ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi.

ifo Anketleri Başkanı Klaus Wohlrabe değerlendirmesinde, "İhracat talebi hala ivmeden yoksuk" dedi.

Endeks 2011 yılı Ocak ayında 26,2 ile en yüksek, 2020 yılı Nisan ayında -49,6 ile en düşük seviyesini gördü.

Endeks 1991 yılı Ocak ayından bu yana hesaplanıyor.