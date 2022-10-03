Almanya'da imalat sektörü aktivitesi Temmuz ve Ağustos'un ardından Eylül ayında da daraldı. Yeni siparişlerdeki düşüş imalat sektörü aktivitesini yavaşlattı.

S&P Global imalat PMI Eylül ayında Haziran 2020'den bu yana görülen en düşük seviye olan 47,8 puana indi. Ağustos ayında 49,1 olan imalat PMI'nın Eylül ayında 48,3'e gerilemesi bekleniyordu.

40,9 PUANDAN 39,10 PUANA DÜŞTÜ

Yeni siparişler alt endeksi Eylül ayında 40,9 puandan 39,10 puana düştü.

S&P Gloal ekonomisti Phil Smtih yaptığı değerlendirmede, "Artan enerji maliyeti hali hazırda işletmelerin üretimlerini kısmalarına, alarm zillerinin çalmasına yol açıyor. Eğer talep önümüzdeki aylarda da düşmeye devam eder ise, yüksek maliyetlerin fiyatlara yansıtılması çok daha zor hale gelir ve kar marjlarını iyici sıkılaştırır" dedi.