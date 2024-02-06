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Almanya’da imalat sektöründe siparişler artış gösterdi

Almanya’da imalat sektöründe siparişler uçak alımlarıyla arttı. İmalat siparişlerindeki genel artışa rağmen otomotiv sektöründeki siparişler yüzde 14,7 azaldı.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2024 13:29

Son Güncelleme Tarihi 06 Şubat 2024 13:29

Almanya'da imalat sektöründe siparişler, Aralık 2023'te mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle uçak siparişleri sayesinde bir önceki aya göre yüzde 8,9 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık 2023'e ilişkin imalat sektörü sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde siparişler bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7, bir önceki aya göre de yüzde 8,9 artış gösterdi.

Yurt içi siparişlerin yüzde 9,4 arttığı ayda, yurt dışı siparişlerde artış yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Almanya'nın imalat sektörü siparişlerinde yaşanan güçlü artışın başlıca nedeni olarak önemli miktarda yapılan uçak alımlarına işaret edilirken, otomotiv sektöründeki siparişlerde yüzde 14,7, makine ve ekipman siparişlerinde ise yüzde 5,3 azalma yaşandığına dikkat çekildi.

Ülkede fabrika siparişleri 2022 ile karşılaştırıldığında ise 2023'te yüzde 5,9 düşüş kaydetti.

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