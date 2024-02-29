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Almanya'da işgücü piyasası sıkı durdu

Almanya ekonomisinin yavaşlamasına rağmen işgücü piyasası sıkı olmaya devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 29 Şubat 2024 13:02

Son Güncelleme Tarihi 29 Şubat 2024 13:02

Almanya'nın düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı Şubat ayında sabit kaldı; Bu durum, ekonomide yakın zamanda yaşanan ve kalıcı yavaşlamaya rağmen ülkenin işgücü piyasasının sıkı olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Almanya Federal İş Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı Şubat ayında, önceki iki ayda olduğu gibi yüzde 5,9 seviyesinde kaldı. Önceki iki ayın rakamları yüzde 5,8'den yüzde 5,9'a revize edildi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 5,8 olacağı yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış bazda işsizlik başvurularının sayısı Şubat ayında 11 bin artarak ekonomistlerin beklediği 10 binin biraz ve Ocak ayında kaydedilen bin seviyesinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Kuruluş, kayıtlı iş ilanlarının sayısının bir önceki yıla göre 72 bin düşüşle 706 bin olduğunu belirterek, işgücü talebinde bir miktar gevşeme olduğuna işaret etti.

Almanya'da 2023 yılının son çeyrek döneminde ekonomi yüzde 0,3 daralmış, Hükümet 2024 yılına ilişkin tahminini yüzde 1,3'ten yüzde 0,2'ye çekmişti.

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