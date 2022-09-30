Almanya'da işsiz sayısı, Ukrayna'dan gelen göçmenlerin iş gücü piyasasına katılımının devam etmesi nedeniyle eylülde 14 bin artarak 2 milyon 510 bine yükseldi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin eylül ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, eylülde geçen aya kıyasla 14 bin artarak 2 milyon 510 bine yükseldi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti, haziranda 6 bin azalması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da eylülde yüzde 5,5 olarak sabit kaldı.

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, konuya ilişkin değerlendirmesinde, işsizlik ve personel azlığının sonbahardaki toparlanmanın başlangıcında düştüğünü belirterek, "Artan fiyatlara ve enerji kıtlığına ilişkin endişelere rağmen iş gücü piyasası genel olarak istikrarlı kalıyor." ifadesini kullandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre ise ülkede Ağustos 2022'de çalışan sayısı 6 bin azalarak 45,4 milyona indi.

Açıklamada, mevsimsellikten arındırılmış olarak istihdam edilen kişi sayısının bir buçuk yılda ilk kez artmadığına vurgu yapıldı.