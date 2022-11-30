Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin kasım ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, kasımda geçen aya kıyasla 17 bin artarak 2 milyon 538 bine yükseldi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti, kasımda 14 bin artması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da kasımda yüzde 5,5'ten yüzde 5,6'ya yükseldi.

Federal İş Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Terzenbach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Genel olarak, iş gücü piyasası istikrarlı." ifadesini kullandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede Ekim 2022'de çalışan sayısı 32 bin artarak 45,7 milyona yükseldi.