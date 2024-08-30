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Almanya'da işsizlik beklentilerin altında arttı

Almanya'da işsiz sayısı, ekonomideki durgunluğa rağmen ağustosta bir önceki aya göre beklentilerin altında arttı.

Oluşturma Tarihi 30 Ağustos 2024 14:16

Son Güncelleme Tarihi 30 Ağustos 2024 14:17

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin ağustos ayı verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 2,8 milyona yükseldi.

Ülkede yüzde 6'lık mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı değişmedi. Piyasalarda işsiz sayısının 16 bin artması bekleniyordu.

Ağustos 2023'e göre işsiz sayısının 176 bin artması dikkati çekti.

Mevsimsellikten arındırılmamış olarak işsiz sayısı ağustosta 63 bin artarak 2,9 milyona ulaştı ve son 3,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Federal İş Ajansı Bölgeler Başkanı Andrea Nahles, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yaz aylarında işsizliğin arttığını belirterek, "İş gücü piyasası ekonomik durgunluğun etkilerini hissetmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Almanya'da şirketler ağustos ayında istihdam bürolarına 699 bin açık pozisyon bildirdi. Açık pozisyon sayısı bir yıl öncesine kıyasla 72 bin azaldı.

Bu arada, ülkede 502 bin çıraklık eğitimi kontenjanının 158 bininin ağustos sonu itibarıyla halen doldurulamadığı kaydedildi.

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