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Almanya'da kamu harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 50'ye yaklaştı

Almanya'da kamu harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artarak yüzde 49,5’e yükseldi.

Oluşturma Tarihi 25 Nisan 2025 15:42

Son Güncelleme Tarihi 25 Nisan 2025 15:48

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkedeki kamu harcamalarının GSYH içindeki payına ilişkin 2024 verilerini duyurdu.

Buna göre emekli maaşları, uzun süreli bakım ve vatandaşlık ödeneği gibi hizmetler için yapılan daha yüksek harcamalar, geçen yıl GSYH içindeki kamu harcamalarının payını artırdı.

2023'te yüzde 48,4 olan kamu harcamalarının GSYH içindeki payı, geçen yıl yüzde 1,1 artarak yüzde 49,5'e çıktı.

Destatis'in açıklamasında, "Mevcut artış, temel olarak emekli maaşları, uzun süreli bakım yardımları veya vatandaş ödeneği gibi önemli ölçüde artan parasal sosyal yardımların yanı sıra hastane tedavisi veya hemşirelik bakımı gibi daha yüksek ayni sosyal yardımlardan kaynaklanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Ülkede geçen yıl kamu harcamalarının GSYH içindeki payının 1991-2024 yıllarındaki uzun vadeli ortalama olan yüzde 47,3'ün 2,2 puan üzerinde olması dikkati çekti.

Bu arada, Avrupa Birliği'nin (AB) ortalaması, geçen yıl yüzde 49,2 olarak kayıtlara geçti. AB'de en yüksek oran yüzde 57,6 ile Finlandiya'da gerçekleşti, bu ülkeyi yüzde 57,1 ile Fransa ve yüzde 56,3 ile Avusturya takip etti.

En düşük oran ise yüzde 23,5 ile büyük çok uluslu şirketlerin merkezi olarak son 10 yılda önemli ekonomik büyüme gösteren İrlanda'da kaydedildi.

Ekonomistler, Almanya'da bu harcamaların GSYH içindeki payının artmasını eleştirerek, bugünün hükümet harcamalarının yarının vergileri olduğunu belirtti.

Vergileri sürekli artıran Almanya'nın iş merkezi olarak uluslararası rekabette zorluk yaşayacağını ifade eden ekonomistler, ülkedeki yüksek vergilerin iyileştirilmiş üretim koşullarıyla dengelenmediğini kaydetti.

Öte yandan, Almanya'da kamu harcamalarının GSYH içindeki payı, iki Almanya'nın birleşmesinden sonra 1995'te yüzde 55,2 ile en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Bu oran Kovid-19 salgını sırasında 2020'de yüzde 51,1 ve 2021'de yüzde 50,7 olmuştu.

Destatis'e göre Kovid-19 salgını döneminde testler ve aşıların tedariki ve uygulanmasının yanı sıra ekonomik yardım, hükümet harcamalarının artmasına neden oldu.

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