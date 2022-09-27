VDA Başkanı Hildegard Mueller, artan enerji fiyatlarının otomotiv sektöründe yatırımları engellediğini ve giderek daha fazla sayıda şirketin likidite yetersizlikleri yaşadığını bildirdi.

VDA Başkanı, Sueddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, "VDA üyelerinin yüzde 10'u hali hazırda likidite problemleri yaşıyor ve üçte biri önümüzdeki aylarda ciddi problemler yaşamayı bekliyorlar" dedi.

Mueller, "Üyelerimizin yarısı hali hazırda planladıkları yatırımları iptal ettiler veya ertelediler ve beşte birinden fazlası da yurt dışına yöneliyorlar" dedi.

Parça tedarikçilerinin yüksek enerji maliyetlerini en çok hissedenler olduğunu ifade eden Mueller, "Elektrik fiyatını düşürmek için her şeyden önce vergileri, harç ve ücretleri aşağı çekmeliyiz" dedi.