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Almanya'da perakende satışlar beklentilerin üzerinde düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre ülkede reel perakende satışlar, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,2 ile beklentilerin üzerinde geriledi.

Oluşturma Tarihi 31 Mayıs 2024 11:14

Son Güncelleme Tarihi 31 Mayıs 2024 11:14

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin nisan ayı geçici verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel perakende satışlar, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,2 düştü. Satışlar, önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,6 geriledi.

PİYASA BEKLENTİSİ 0,1 DÜŞMESİ YÖNÜNDEYDİ

Ülkede perakende satışlardaki son düşüş, tüketici harcamalarının Avrupa'nın en büyük ekonomisine ihtiyaç duyulan desteği verebileceğine dair umutları azaltırken, piyasaların beklentisi, bu satışların nisanda aylık yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi.

Destatis, nisanda gıda ürünlerine talebin düşük olduğunu belirtirken, bu ürünlerde perakende satışlar marta göre reel olarak yüzde 3,7 düştü. Bu arada, nisanda gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında yıllık bazda yüzde 1,1 düşüş görüldü.

Almanya'da nisanda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,4'e yükselmişti. Öte yandan, Destatis, ayrı bir açıklamada, nisanda ithalat fiyatlarında yıllık bazda yüzde 1,7'lik düşüş yaşandığını bildirdi.

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