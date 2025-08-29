Almanya'da perakende satışlar sert düştü

Destatis'in açıkladığı verilere göre Pantheon Macroeconomics'in baş Euro bölgesi ekonomisti Claus Vistesen, "Almanya'da perakende satışlar geçen yılın sonundaki güçlü büyümenin ardından bu yıl istikrarlı bir şekilde yavaşladı" dedi.

Bu düşüş, Almanya'nın GSYH'sinin ikinci çeyrekte %0,3 daralmasının ardından geldi ve 2025'te sürdürülebilir bir toparlanma umutlarını daha da zayıflattı.

Ücret artışı ve düşen enflasyon, iç tüketimin zayıf dış talebi - özellikle artan ABD gümrük vergileri nedeniyle - dengeleyebileceği iyimserliğini körüklerken, Temmuz ayı rakamlarıyla bu umut azaldı.

Hamburg Commercial Bank'ın baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, "Ücretler yeniden artıyor ve enflasyon düşük, dolayısıyla harcamaların artması için alan olması gerekiyor. Ancak bu umutlar Temmuz ayında hayal kırıklığına uğradı" dedi.

Tüketici duyarlılığı da kötüleşiyor. Bu hafta yapılan bir GfK anketi, iş güvenliğine ilişkin endişeler ve süregelen enflasyon belirsizliği nedeniyle hane halkı güveninin Eylül ayında üst üste üçüncü ay düşeceğini öngördü.

Bu arada, Almanya'nın ithalat fiyatları Temmuz ayında yıllık bazda %1,4 düşerek beklentileri aştı. Ağustos ayına ilişkin ulusal enflasyon verileri Cuma günü açıklanacak olup, analistler %1,8'den %2,0'ye hafif bir artış beklemektedir.