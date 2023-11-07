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Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde azaldı

Almanya'da sanayi üretiminin beklentilerin üzerinde azalmasını değerlendiren ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya başekonomisti Carsten Brzeski, "Son gelişmeler Alman ekonomisinin yılı resesyonda bitirmesi riskini açıkça artırdı" açıklamasında bulundu.

Oluşturma Tarihi 07 Kasım 2023 12:56

Son Güncelleme Tarihi 07 Kasım 2023 12:56

Almanya'da sanayi üretimi, otomotiv endüstrisindeki gerileme nedeniyle eylülde aylık yüzde 1,4 ile beklentilerin üzerinde azalarak düşüşünü sürdürdü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin eylül ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 azaldı. Piyasa beklentisi sanayi üretiminin yüzde 0,1 gerileyeceği yönündeydi. Sanayi üretimi böylece art arda azalışını dördüncü aya taşıdı.

Öncü verilerle aylık yüzde 0,2 azaldığı açıklanan ağustos ayı sanayi üretimindeki düşüş de yüzde 0,1 olarak revize edildi.

Veriler, eylülde ağustosa göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,7 azaldığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde ara malı üretimi yüzde 1,9, sermaye malı üretimi yüzde 0,2 azaldı. Tüketim malları üretimi de yüzde 4,9 geriledi.

Destatis, sanayi üretiminin 2023'ün üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre yüzde 2,1 daha az olduğunu belirtti.

Destatis'in açıklamasında, "Sanayide çoğu sektör için gözlemlenen gelişme olumsuzdu. Eylüldeki düşüşün büyük kısmı otomotiv endüstrisindeki yüzde 5'lik gerilemeden kaynaklandı." ifadesi kullanıldı.

RESESYON RİSKİ ARTIYOR

VP Bank başekonomisti Thomas Gitzel, verilere ilişkin değerlendirmesinde, sanayi ağırlıklı Alman ekonomisinin makul ekonomik büyüme oranlarına ulaşmak için üretime bağımlı olduğunu ancak sanayi üretiminin bu yıl zayıf olduğunu ifade etti.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya başekonomisti Carsten Brzeski de Almanya'nın sanayi üretimine ilişkin verinin yalnızca üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin aşağı doğru revize edilmesini değil, aynı zamanda ülkenin 2023'ü teknik olarak resesyon ile bitirme riskini artırdığını belirtti.

Brzeski, "Henüz dördüncü çeyreğe ilişkin somut bir veri olmasa da son gelişmeler Alman ekonomisinin yılı resesyonda bitirmesi riskini açıkça artırdı." ifadesini kullandı.

Almanya ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralmıştı.

Hükümet, 11 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan büyüme beklentisini küresel ekonomideki durgunluktan dolayı eksi yüzde 0,4 olarak güncellemişti.

Uluslararası Para Fonu da Almanya için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek, bu yıl küçülen tek gelişmiş ülkenin Almanya olacağını bildirmişti.

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