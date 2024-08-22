CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

Almanya'da şirket faaliyetleri daralmaya devam etti

Almanya'da ağustos ayında şirket faaliyetlerinde daralma devam etti.

Oluşturma Tarihi 22 Ağustos 2024 13:16

Son Güncelleme Tarihi 22 Ağustos 2024 13:16

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) ağustos ayı öncü Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verileri açıklandı. Verilere göre, Almanya'da temmuzda 49,1 puan olan bileşik PMI ağustosta 48,5 puana geriledi. Böylece 50 puanın altında kalan Almanya PMI verisi, şirket faaliyetlerinde temmuzda yaşanan daralmanın devam ettiğini ortaya koydu.

Temmuz ayında 52,5 puan olan hizmet sektörü PMI ağustosta 51,4'e indi. İmalat sanayi PMI ise temmuzda 43,2'den ağustosta 42,1'e düştü.

Veriler, Almanya'nın özel sektör ekonomisinin imalat sektöründeki kötüleşen performansın etkisiyle iki aydır daralma sürecine yöneldiğini ortaya koydu.

Öte yandan, imalat ve hizmet sektörleri, ülke ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

HCOB Başekonomisti Cyrus de la Rubia, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu rakamlar tam bir karmaşa. Almanya'nın imalat sektöründeki durgunluk ağustos ayında derinleşti ve görünürde bir toparlanma yok." ifadelerini kullandı.

Avro Bölgesi'nde ise temmuzda 50,2 puan olan bileşik PMI ağustosta 51,2 puana çıktı.

Temmuz ayında 51,9 puan seviyesinde olan hizmet sektörü PMI ağustosta 53,3'e düştü. İmalat sanayi PMI ise 45,8 puandan 45,6 puana geriledi.

İngiltere'de ise temmuzda 52,8 puan olan bileşik PMI ağustosta 53,4 puana çıktı. İlgili ayda 52,5 puan seviyesinde olan hizmet sektörü PMI ağustosta 53,3'e yükseldi. İmalat sanayi PMI ise 52,1 puandan 52,5 puana tırmandı.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken altı daralmayı gösteriyor.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de ücret artışlarının yavaşlaması bekleniyor İngiltere'de ücret artışlarının yavaşlaması bekleniyor 21 Ağustos 2024 08:48
Yeni Zelanda’da kredi kartıyla harcamalarda düşüş hızlandı Yeni Zelanda'da kredi kartıyla harcamalarda düşüş hızlandı 21 Ağustos 2024 08:47
Dolar euro karşısında toparlandı Dolar euro karşısında toparlandı 21 Ağustos 2024 08:45
BOJ yıl sonuna kadar faizleri yeniden artıracak BOJ yıl sonuna kadar faizleri yeniden artıracak 21 Ağustos 2024 08:43
API petrol stokları sürpriz bir şekilde arttı API petrol stokları sürpriz bir şekilde arttı 21 Ağustos 2024 08:37
Ethereum ETF’lerinden çıkış gerçekleşti Ethereum ETF'lerinden çıkış gerçekleşti 21 Ağustos 2024 08:35
Moskova Borsası yaptırımlara karşı dava açmayı planlıyor Moskova Borsası yaptırımlara karşı dava açmayı planlıyor 21 Ağustos 2024 05:46
Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi haziranda arttı Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi haziranda arttı 20 Ağustos 2024 12:44
Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon temmuzda arttı Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuzda arttı 20 Ağustos 2024 12:41
TL depo alım ihalesine gelen teklif miktarı belli oldu TL depo alım ihalesine gelen teklif miktarı belli oldu 20 Ağustos 2024 12:25
İsveç Merkez Bankası faiz indirimine gitti İsveç Merkez Bankası faiz indirimine gitti 20 Ağustos 2024 11:45
Yurt dışı ÜFE verileri açıklandı Yurt dışı ÜFE verileri açıklandı 20 Ağustos 2024 10:18
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler