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Almanya'da şirket faaliyetleri daraldı

Almanya'da şirket faaliyetlerindeki daralma ocakta devam etti. Ülkede geçen yıl aralık ayında 47,4 puan olan bileşik PMI ocakta 47,1 puana geriledi.

Oluşturma Tarihi 24 Ocak 2024 16:54

Son Güncelleme Tarihi 24 Ocak 2024 16:54

Almanya ekonomisindeki gerileme, yılın ilk ayında hem imalat hem de hizmet faaliyetlerinin daralma bölgesinde kalmasıyla daha da derinleşti.

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) ocak ayı öncü PMI verileri açıklandı. Buna göre, ülkede Aralık 2023'te 47,4 puan olan bileşik PMI, ocakta 47,1 puana geriledi.

Art arda yedi aydır faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında bulunan bileşik PMI'ya ilişkin piyasa beklentisi 47,8 puana yükselmesi yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI da ocakta 49,3'ten 47,6'ya gerileyerek son beş ayın en düşük seviyesine indi.

İmalat sanayisi PMI ise söz konusu ayda 43,3'ten 45,4 puana yükselmesine rağmen halen daralma bölgesinde yer aldı.

Açıklamada, "Alman özel sektörü 2024'ün başında da daralmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'nın yeni yıla durgun bir başlangıç yaptığını belirterek, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle gemilerin yeniden yönlendirilmesinin, imalat sektörünün tedarik zincirleri üzerinde etkili olduğunu vurguladı.

La Rubia, "Bu zorluklara rağmen daha yumuşak bir seyir izlese de girdi maliyetlerindeki düşüşün devam etmesi, nakliye giderlerinin henüz toplam maliyetler üzerinde ezici bir etkiye sahip olmayabileceğine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken altı ise daralmayı gösteriyor.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

Alman ekonomisi geçen yıl, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

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