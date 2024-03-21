Almanya'da şirket faaliyetlerindeki daralma azaldı

S&P Global tarafından hazırlanan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mart ayı öncü verileri açıklandı. Buna göre, ülkede şubatta 46,3 puan olan bileşik PMI, martta 47,4 puana yükselerek, son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

9 aydır faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında bulunan bileşik PMI'ya ilişkin piyasa beklentisi, 47 puana yükselmesi yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI da martta 48,3'ten 49,8'e yükselerek, son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Beklenti 48,8'e yükselmesi yönündeydi

İmalat sanayisi PMI ise söz konusu ayda 42,5'ten 41,6 puana düşerek son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Açıklamada, "Alman ekonomisindeki gerileme, ülkenin hizmet sektöründeki ticari faaliyetlerin istikrara kavuşmaya yaklaşmasıyla martta bir miktar hafifledi." ifadesi kullanıldı.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Alman ekonomisinin şu anda teknik bir resesyonun eşiğinde olduğunu belirterek, "Alman ekonomisi rayına oturmuyor. İmalat sektörü 2024'ün ilk çeyreğini bir önceki ayın sıkıntılarını yansıtan endişe verici bir daralma oranıyla kapattı." ifadesini kullandı.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

Alman ekonomisi geçen yıl, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.