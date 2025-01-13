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Almanya'da tarım ürünleri üretici fiyatları artmaya devam ediyor

Almanya'da Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Kasım 2024'te aylık yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 4,1 arttı.

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2025 12:24

Son Güncelleme Tarihi 13 Ocak 2025 12:25

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Kasım 2024'e ilişkin Tarım-ÜFE sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Almanya'da Tarım-ÜFE, kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 arttı. Endekste aylık yüzde 1,3 artış görüldü.

Destatis açıklamasında, Tarım-ÜFE'de Ekim 2024'te yıllık artışın yüzde 3,1 olduğu hatırlatılarak, kasımda bitkisel ürünlerin fiyatlarının yıllık yüzde 4 düşmesine rağmen hayvan ve hayvansal ürünlerin fiyatlarının yüzde 9,6 yükseldiği belirtildi.

Kasım 2024'te bitkisel ürünlerin fiyatlarındaki düşüşün temel nedeninin patates fiyatlarındaki düşüş olduğunun kaydedildiği açıklamada, Kasım 2024'te patates fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,7 daha düşük olduğu bildirildi.

Meyve fiyatlarında yıllık yüzde 23,1'lik artış olurken, elma fiyatlarında kasımda yıllık yüzde 24,1 yükseliş görüldü. Süt fiyatı yüzde 23,3 artarken, yumurta fiyatları ise yüzde 2,1 düştü.

Büyükbaş hayvan fiyatlarında yüzde 20,2 artış görüldü. Kümes hayvanları fiyatları ise yüzde 5,6'lık tavuk fiyat artışları nedeniyle yüzde 1,6 yükseldi.

Öte yandan, enerjinin yanı sıra artan gıda fiyatlarının Almanya'da enflasyonun en büyük itici güçlerinden biri olması dikkati çekiyor. Almanya'da kasımda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Böylece ülkede enflasyon oranı art arda artışını üçüncü aya taşıdı.

Gıda fiyatları Aralık 2024'te bir yıl öncesine göre yüzde 2 artarken, enerji ürünleri de yüzde 1,7 düşüş gösterdi. Üretici düzeyindeki gelişmeler genellikle genel enflasyon aracılığıyla nihai tüketicilere gecikmeli olarak ulaşıyor.

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