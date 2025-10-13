Almanya'da toptan eşya fiyat endeksi eylülde arttı

CANLI BORSA
Almanya'da toptan eşya fiyatları, eylülde gıda, içecek ve tütün mamulleri fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükselmeye devam etti.

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2025 13:57

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da toptan eşya fiyat endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,2 arttı. Endeks, yıllık bazda temmuzda yüzde 0,5 ve ağustosta yüzde 0,7 artış kaydetmişti.

Toptan eşya fiyatlarındaki yıllık yükselişte gıda, içecek ve tütün mamullerindeki fiyat artışları etkili oldu. Bu ürünlerdeki fiyatların ortalama olarak Eylül 2024'e göre yüzde 4,2 daha yüksek olduğu görüldü.

Eylülde yıllık bazda kahve ve çay ürünlerinde yüzde 22,2 artış oldu. Et ve canlı hayvan fiyatlarındaki artışın yıllık bazda sırasıyla yüzde 10,5 ve yüzde 10,7 olması dikkati çekti.

Aynı dönemde, süt, yumurta ve yemeklik yağ fiyatları yıllık yüzde 5,6 artış kaydetti.

Öte yandan, toptan satışlar üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan gelecekteki enflasyon eğilimleri için gösterge niteliği taşıyor.

Ülkede ağustosta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

