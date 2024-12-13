Almanya'da toptan eşya fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), kasım ayı toptan eşya fiyat endeksini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Almanya'da toptan eşya fiyatları kasımda bir önceki aya kıyasla değişmezken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 geriledi. Söz konusu fiyatların daha düşük de olsa art arda 19 aydır gerilemesi dikkati çekti. Eylülde fiyatlar yüzde 1,6 düşmüştü.

Piyasalar, toptan ticaretteki fiyatların aylık bazda yüzde 0,8 gerilemesini bekliyordu. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesi de dikkati çekti.

Toptan eşya fiyatlarında yıllık bazdaki düşüşte ana etken madeni yağ ürünlerinin fiyatlarındaki gerileme oldu. Madeni yağ fiyatları kasımda yıllık bazda yüzde 10,9 düştü.

Demir çelik fiyatları yıllık yüzde 5,4, düz cam fiyatları da yüzde 3,9 düşüş kaydetti.

Öte yandan, toptan satışlar üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan gelecekteki enflasyon eğilimleri için gösterge niteliği taşıyor.

Bu arada, ülkede ekimde yüzde 2 olan yıllık enflasyon oranı kasımda yüzde 2,2'ye yükselmişti.