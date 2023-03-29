Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, şubatta revize edilerek bu ay için eksi 30,6 olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, nisan ayı için 1,1 puanlık artışla eksi 29,5 puana çıktığı belirtildi. Böylece endeks, yükselişini altıncı aya taşıdı.

Piyasa beklentisi de endeksin eksi 29 puana yükselmesi yönündeydi.

Gelir beklentilerini ölçen alt endeks ise Tüketici Güven Endeksine artışa en çok katkı sağlayan oldu ve şubatta mart için 27,3'ten martta nisan için eksi 24,3 ile 10 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

GfK açıklamasında, tüketici güveninde nisan ayına ilişkin rakamın, ekonomiye güvenin toparlanma yolunda olduğunu gösterdiği ancak büyüme hızının önceki aylara göre belirgin şekilde yavaşladığın belirtildi.

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Tüketici Güven Endeksindeki yükselişin gelir beklentilerinin, temelde son zamanlarda petrol ve kalorifer yakıtı fiyatlarındaki gözle görülür düşüş nedeniyle, son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının etkisi olduğunu belirtti.

Buerkl, alışılmışın dışında devam eden yüksek enflasyonunun satın alma gücünü olumsuz etkilediğini belirterek, "Beklenen satın alma gücü kaybı iç talepteki canlanmanın kalıcı olmasını engellemektedir. Tüketici güveninin hala çok düşük seviyede olması da bunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, tüketici güveninin ekside olması, özel tüketimde yıldan yıla düşüş olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, Almanya'da ocakta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentiler dahilinde değişim göstermemişti.