Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,2 gerilerken, yıllık bazda yüzde 34,5 arttı. Üretici fiyatlarında ekimde Mayıs 2020'den bu yana ilk aylık düşüş görüldü.

Endeks, yıllık bazda ağustos ve eylülde yüzde 45,8 artarak 1949'dan bu yana en yüksek artışı kaydetmişti.

Ekim 2022'de enerji fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 85,6 arttı. Doğal gaz dağıtım fiyatları yüzde 125,9 ve elektrik fiyatları yüzde 90,3 artış kaydetti.

Yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 15,9, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 11,3 ve sermaye malı fiyatlarında yüzde 7,8 artış görüldü.

Gıda fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 25,1 artış kaydetmesi dikkati çekerken, yağ fiyatları yüzde 66,2 ve şeker fiyatları yüzde 54 yükseldi.

ÜFE ENERJİ FİYATLARI HARİÇ YÜZDE 13,7 ARTTI

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise ekimde yıllık bazda yüzde 13,7 artış kaydetti.

Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor.

Bu arada, Almanya'da eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son artışla ekimde yüzde 10,4'e çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.