Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin mart ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, endeks martta önceki aya kıyasla 15,1 puan düştü. Böylece şubatta 28,1 puan olan endeks, bu ay 13 puan seviyesine indi. Piyasa beklentisi, endeksin martta 17,1 puan olması yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise martta önceki aya kıyasla 1,4 puan azalarak eksi 46,5 puana indi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, uluslararası finans piyasalarının bankacılık sektöründeki kriz nedeniyle baskı altında olduğunu belirterek, "Bankaların karlılık beklentileri önemli ölçüde kötüleşti. Şu anda yüksek düzeyde olan bu belirsizlik, EW Ekonomik Güven Endeksi'ne de yansıyor." ifadelerini kullandı.