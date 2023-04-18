Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin nisan ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks nisanda önceki aya kıyasla 4,8 puan düştü. Böylece martta 8,9 puan olan endeks, bu ay 4,1 puan seviyesine indi. Piyasa beklentisi, endeksin nisanda 15,3 puana yükselmesi yönündeydi.

Böylece endeks, martta Credit Suisse'i çevreleyen çalkantı ve Silicon Valley Bank'ın iflasının yeni bir küresel finansal krize yönelik endişeleri ivmelemesinin ardından enflasyon ve para politikasına yönelik belirsizlikle nisanda art arda beş aydır yaşadığı artışa son vererek yükseliş beklentisine karşın sert bir düşüş gösterdi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise nisanda önceki aya kıyasla 14 puan artarak eksi 32,5 puana yükseldi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, finans piyasası uzmanlarının tedirgin olmaya devam ettiğini belirterek, "ZEW Ekonomik Güven Endeksi belirgin bir şekilde düştü ve şu anda önümüzdeki altı ay için ekonomik durumun değişmeyeceği sinyalini veriyor. Ekonomik beklentiler çeşitli faktörlerden olumsuz etkileniyor. Uzmanlar bir yandan bankaların kredi vermede daha temkinli olmalarını bekliyor. Öte yandan, halen yüksek seyreden enflasyon oranları ve uluslararası kısıtlayıcı para politikası olumsuz etki oluşturuyor." ifadesini kullandı.

ALMANYA'DA ARTIK BİR RESESYON BEKLENMİYOR

Öte yandan, Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitüleri, enflasyonun kademeli olarak düşmesi nedeniyle Almanya'da artık bir resesyon beklemiyor. Enstitüler, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor.

Alman hükümeti de ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde enerji fiyatlarındaki düşüşle resesyondan kıl payı kurtulması ve ılımlı bir büyüme kaydetmesini öngörüyor. Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 büyüme bekliyor.

Alman ekonomisi, 2022'nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 küçülmüştü.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan darboğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün azalması sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 2009'dan itibaren ilk kez resesyona girmişti.